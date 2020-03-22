江啟臣南下拜訪黃敏惠、張麗善 為15縣市研討會暖身

國民黨主席江啟臣規劃兩周內走訪國民黨執政的15縣市首長，他今南下拜訪嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆等，針對「防疫措施、市政建設、政策合作、黨務再造」等多項大家關心的議題進行意見交換，期許中央與地方能一起攜手合作，為中華民國的未來發展共同打拚。

國民黨秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、政策會執行長林為洲以及黨內立委溫玉霞、翁重鈞今陪同江啟臣南下。

江啟臣表示，自上周起已陸續展開15個執政縣市的拜訪行程，除了於上週日南下拜訪高雄市長韓國瑜、議長許崑源外，也撥空拜訪了新北市長侯友宜，前日更分別前往台北市議會、新北市議會拜會議長並與黨籍議員座談，包含今日的雲林縣、嘉義縣市，預計在下周就會完成西部9位縣市首長的拜訪；另外，東部及離島縣市也都在規劃進行中。

江啟臣指出，未來黨中央與地方的合作將不計任何形式。國民黨目前有15個執政的縣市，對於所有從政同志，包括地方縣市長、民代，都必須相互合作、相互支援，未來黨中央會強化與各縣市多元的溝通聯繫機制，明日即在智庫舉辦15執政縣市研討會，聽取各縣市代表對於防疫與國土開發等相關議題的意見。

「凝聚共識才能往前走」，江啟臣表示，透過各縣市的拜會請益及各縣市溝通聯繫機制，可以凝聚黨內基層意見，以作為立法院及縣市議會接下來問政與攻防的切角，也會讓國民黨往後作戰方向更符合地方政府與基層民眾的需求。

江啟臣強調，國民黨要從下而上、從外而內的傾聽基層、回應民意，從原本輕地方、重中央的倒梯形，轉變成重視地方的金字塔型，「國民黨要成為一個接地氣的政黨，才能重拾民眾的信任。」