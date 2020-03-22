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【重磅快評】從火箭看核廢料 蔡英文的道歉太假了

聯合報 / 主筆室
蔡英文總統去年11月到台東表示，她沒有忘記剛上任時向蘭嶼人的承諾，政府將給予蘭嶼補償。記者羅紹平／攝影
蔡英文總統去年11月到台東表示，她沒有忘記剛上任時向蘭嶼人的承諾，政府將給予蘭嶼補償。記者羅紹平／攝影

台東南田部落科技養蝦竟「種出」火箭，東南一隅的蘭嶼達悟族人望著彼岸的南田部落，可能有「又來了」的感覺，甚至猛然驚醒，蔡英文總統不是四個月前不是才到台東道歉嗎？莫非民進黨政府道歉之際，暗地裡大搞火箭？如果是這樣，蔡總統當時的道歉不僅晚了，而且假了。 

原住民天性樂觀豪爽，但可不健忘，去年底總統大選前夕，蔡英文總統帶著25.5億元的大支票到台東道歉，她表示沒有忘記剛上任時向蘭嶼人的承諾，除了給錢，行政院還頒布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，她說這是推動轉型正義，她也守住競選承諾的誠意。

但是，如果算一下時間，蔡總統是去年11月22日向蘭嶼達悟族人道歉，並再度宣示她一再強調的轉型正義之際，台東達仁鄉南田部落安朔橋下卻是大興土木，這座綠色建築體引起部落熱議，業者一開始說是科技養蝦，但在蔡總統道歉一個月後答案終於揭曉，蝦也不養了，這座基地就是太空探測火箭試射場，業者並宣布首枚太空探測火箭的發射期程。

民進黨高倡轉型正義以取得政權，但光是一個核廢料蘭嶼貯存場就處理不了，蔡英文上任四年，沒有一桶核廢搬離出蘭嶼，直到四年任將過，才匆匆趕到台東撒錢、道歉，言詞剴切，極有誠意，但諷刺的是，就在咫尺的南田部落又複製45年前完全違背土地正義的戲碼，只不過，這次是業者衝前面，蔡政府全面掩護前進，開罰變觀望，不合法變合法，一路開綠燈，手法粗糙更勝一籌。

1975年，政府核定在蘭嶼興建核廢料貯存場，起初說法是要興建罐頭工廠，1978年第一桶核廢料運到蘭嶼，1982年達悟人才發現真相，歷史的錯誤讓蘭嶼人飽受驚恐逾37年，民進黨則一再藉此攫取政治利益並取得政權，但民眾發現，原來撒錢是民進黨推動轉型正義的唯一手段，蔡英文執政四年，選定核廢料最終處置場址的進度是零，這也是選前急急開出25.5億元支票的最重要原因。     

南田部落的火箭試射場長得比核廢料貯存場快得多，蔡英文去年12月5日才提出未來四年兩大科技願景，其中一項是進軍太空產業，不一個月，南田部落就長出火箭試射場，而主其事者並不是國家實驗研究院國家太空中心，而是交由民間公司以五千多萬元標案來執行，一開始還遮遮掩掩，惹出爭議後，各部會竟爭相為業者解套，是業者很夠力？還是為官者政治正確？ 

達悟族和排灣族人隔海相望，45年前一場欺騙使得核廢料惡靈從此就賴定蘭嶼，南田部落火箭試射場有如惡靈跨出蘭嶼的第一步，也許達悟族會開玩笑安慰排灣族的朋友們耐心一點，也許再過幾年，民進黨政府就會來撒幣，總統也會來道歉，但這可是用無價的土地正義、程序正義換來的，哲學家黑格爾說「歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何教訓」，套在民進黨政府身上，真是分毫不差。

更多內容請看【聯合報專區】 【與火箭為鄰6】不甩部落權益就試射 豈不是蘭嶼核廢翻版？

蘭嶼 核廢料 火箭

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