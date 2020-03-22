影／比阿里山櫻王人氣高 洪秀柱笑：可能大家同情我

嘉義縣阿里山目前是櫻花季，國民黨前主席洪秀柱日前也與嘉義市前議長蕭淑麗等人來阿里山工作站前看「櫻王」，未料洪秀柱一現身，人氣比櫻王還高，要求合照民眾絡繹不絕，洪秀柱笑說「可能大家很同情我吧！」

洪秀柱在立委選舉後，就鮮少在公眾場合露面，她說，一直都想來嘉義，尤其在台南的選舉時，蕭議長等嘉義朋友幫忙大力助講、助陣，就一直希望能來嘉義看看，「既然來到嘉義，怎能錯過阿里山？」

她說，雖然現在是防疫期間，民眾在家裡很少出來，但其實也可以到空曠的地方走一走，若人一多或到密閉空間，切記馬上戴上口罩，尤其山上空氣很好，可以多多吸收芬多精。

她說，近日都在做「護憲保台」的論壇，民進黨說要「抗中保台」，但抗中無法保台，唯有遵循憲法才能保護台灣，每周都會舉辦論壇討論，本來在3月28日要舉辦大型活動，但現在因疫情延期，不過仍會每周與各界討論社會關心的熱門題目。

洪秀柱一現身阿里山櫻王前，大批民眾紛紛高喊「柱柱姐好」，爭相拍照，還有民眾說，沒想到在阿里山能遇到洪秀柱，本人很年輕又漂亮，保養得很好，實在很高興。