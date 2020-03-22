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蘇揆下令禁酬庸引風暴？ 新潮流不滿魏明谷「被請辭」

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蘇揆下令禁酬庸引風暴？新潮流不滿魏明谷「被請辭」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台水公司董事長魏明谷突請辭引發議論，現更傳出魏明谷不是自願辭職，而是「被請辭」，讓魏明谷所屬的新潮流系成員感到不平。 圖／聯合報系資料照片
台水公司董事長魏明谷突請辭引發議論，現更傳出魏明谷不是自願辭職，而是「被請辭」，讓魏明谷所屬的新潮流系成員感到不平。 圖／聯合報系資料照片

各部會相關官股企業董事長大搬風，據悉，行政院長蘇貞昌最近下令政治人物不准再擔任官股企業董事長，形同「禁止酬庸」，但桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在三月初被拔除董座，再加上最近台水董事長魏明谷突然發聲明辭職，引發民進黨內茶壺風暴，尤其屬於新潮流系的魏明谷突然去職，新系要角私下都替魏明谷感到不平。

最近前立委段宜康在臉書表示，「當你以為聲望高到可以不講是非；當你以為權力大到可以為所欲為；當你忘了這個位子也是別人給的，我們就等著你來道別。」這番話讓黨內議論紛紛，記者去電段宜康詢問發言所謂何事，但段宜康不願多談，僅說「我在忙謝謝」就掛斷電話。不過段日前接受其他媒體訪問時曾說，他不會說出名字，他談的是公事。

魏明谷在2018年競選連任失利後，任台水董事長才即將滿一年，但日前突然發聲明說自己「已完成階段性任務」並將辭職，震撼民進黨內。多位新系要角最近證實，魏明谷不是自願辭職，而是「被請辭」，都替魏明谷感到不平，魏明谷曾任彰化縣長及立委，具有相關管理專業，到台水任職不能只說是「酬庸」。

至於郭榮宗及陳宗義，據悉，兩人在三月四日收到公文，都被要求即刻交接職務，幾乎等於被通知後馬上離開。由於兩人過去都被視為「桃園幫」人馬，因此這一波去職也讓新系部分人士認為不夠尊重桃園市長鄭文燦，最近地方「卡燦」聲音已經從桃園地方蔓延到全國，這一點也讓新系內部頗有微詞。

據了解，這一波官股公司及國營事業董事長去職人數，一直是黨內議論焦點，已從傳聞總共十數人到30人都有，黨內人士說，最近還會有新一波相關人士去職名單。

魏明谷 段宜康 民進黨

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