影／江啟臣辦防疫研討會去不去？ 侯友宜回答4個字

國民黨主席江啟臣明天邀請藍營執政的15縣市，進行「共渡疫情、國土安居」研討會，新北市長侯友宜今被問到是否出席或派人前往時，僅表示「以防疫為重」並無透露是否參加。

外界關注江啟臣上任後是否能號令執政縣市，國民黨中央明邀請15藍營縣市參加防疫研討會，但不少藍營縣市首長以防疫為由，派出副市長或是代理人出席。

侯友宜今前往樹林生命紀念館視察清明掃墓情況，被問到是否會參加或派代理人參與時表示，他現在全心全意都在防疫工作上。

目前新北市有9640個居家檢疫者，為全國居家檢疫人數最多的縣市，由於太多從海外返台的孩子回來，有的確診、有的需要居家檢疫。

侯說，新北市要把防疫做到位，就要先把防疫作業先做好，生命是無價的，呼籲民眾不要再趴趴走。

至於是否會派代理人出席？侯友宜僅說，「防疫為重」。