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民眾黨選黨代表擬採積分制 年底前超前部署2022
台灣民眾黨主席柯文哲力拚2024總統大位，儘管2020順利取得五席不分區立委搶下第一個灘頭堡，卻因黨爆出不倫戀重傷黨形象。為健全黨的組織，民眾黨也正研擬黨章修改，預計3月底前完成黨代表選舉辦法，讓「府(市府)、院(立法院)、黨(黨中央)」鐵三角成形，強化黨組織架構，並由國會主導議題。
組織部主任蔡壁如說，預計黨中央3月底前就會完成黨代表選舉辦法，目前規畫將採積分制，可以出嘴巴、出錢、出勞力增積分，例如「出嘴巴」是網路寫文幫黨增曝光；「出錢」為捐錢、買黨文宣小物；「出勞力」則是響應黨活動，例如參加國家治理學院活動、響應黨舉辦的捐血活動，或參加「一憲二法」宣導。但積分制如何計算尚未完全定案。
蔡壁如提到，民眾黨會先由黨團扮演火車頭，預計年底之前，將超前部署2022戰線，將2022縣市長及議員參選人選找好。蔡說，民眾黨是年輕政黨，也是網路黨，地方組織尚未成形，2022一役一定要超前佈局，做一做不對也需修正，就可以快速地滾動式修正。
蔡壁如說，黨中央會認定活躍黨員資格，才能參與黨代表選舉與投票，積分越高也越有機會當選黨代表。另外，為避免黨員個人行為影響黨形象，黨部也正討論參選黨代表人選，必須考量過去是否有黨紀處分等負面形象，若有就不得參選、也不得投票。
蔡說，儘管民眾黨創黨至今僅8個月，但黨員數已有1萬2000名，為了讓黨員多參與黨內活動，未來也會透過黨的網路定期推出活動。
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