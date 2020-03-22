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政府三大臉書粉專高人氣 小編用這招收服人心
政府不少機關的臉書粉絲專頁經營出色，尤以行政院長蘇貞昌、衛福部臉書粉絲專頁的熱度驚人，培養死忠粉絲。而「經濟部」臉書也有27萬粉絲，小編以輕鬆幽默口吻稱呼部長沈榮津是「歐吉桑部長」，並把政策重點用淺白文字「翻譯」，積極回覆網友留言，成功為首長展現親民形象。
蘇貞昌的臉書有120萬名網友訂閱，小編以蘇貞昌豐富的表情包製作各種圖卡，其中「一粒卡臣」圖卡，勸民眾不要囤積衛生紙，更登上日本電視新聞；最近更以「盡量買，貨很多」，帶動國內農漁產品買氣。
而42萬人訂閱的「衛生福利部」臉書，小編「衛福編編」更新頻率高但不濫發文，常在第一時間澄清謠言。
在口罩實名制上路前，因以身分證字號最後一碼奇偶數分流，不少民眾搞不清楚「0」是奇數還是偶數，「衛福編編」激動發文刷一排「0是偶數」，引起關注。以柴犬「總柴」搭配衛福部長陳時中「阿中部長」，製作的圖卡逗趣、文字實用，每篇圖文吸引網友爭相分享。
經濟部臉書小編回覆網友留言相當幽默，網友直呼「太有才」。例如有網友留言「如果已經買一串，隔天還有需要再買？」，小編表示「正常來說是不用啦，畢竟這次是武漢肺炎不是武漢腸胃炎」。對於有民眾囤積大量衛生紙和泡麵，小編回以「盡量不要在家裡經營倉儲業務」、「生鮮食材多買一點，泡麵不小心買多了只好當成超前普渡」。
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