政府三大臉書粉專高人氣 小編用這招收服人心

政府不少機關的臉書粉絲專頁經營出色，尤以行政院長蘇貞昌、衛福部臉書粉絲專頁的熱度驚人，培養死忠粉絲。而「經濟部」臉書也有27萬粉絲，小編以輕鬆幽默口吻稱呼部長沈榮津是「歐吉桑部長」，並把政策重點用淺白文字「翻譯」，積極回覆網友留言，成功為首長展現親民形象。

蘇貞昌的臉書有120萬名網友訂閱，小編以蘇貞昌豐富的表情包製作各種圖卡，其中「一粒卡臣」圖卡，勸民眾不要囤積衛生紙，更登上日本電視新聞；最近更以「盡量買，貨很多」，帶動國內農漁產品買氣。

而42萬人訂閱的「衛生福利部」臉書，小編「衛福編編」更新頻率高但不濫發文，常在第一時間澄清謠言。

在口罩實名制上路前，因以身分證字號最後一碼奇偶數分流，不少民眾搞不清楚「0」是奇數還是偶數，「衛福編編」激動發文刷一排「0是偶數」，引起關注。以柴犬「總柴」搭配衛福部長陳時中「阿中部長」，製作的圖卡逗趣、文字實用，每篇圖文吸引網友爭相分享。