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民眾黨頻出風坡 黨內人士：盼像長麻疹 改革後免疫

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨日前舉辦「民眾黨青年成軍！打破民主十八禁」記者會，立委蔡壁如（中）旗授與新成軍的「民眾黨青年軍團」四位青年幕僚，宣示將展開系列校園活動，推廣「18歲投票權」。 記者曾吉松／攝影
民眾黨日前舉辦「民眾黨青年成軍！打破民主十八禁」記者會，立委蔡壁如（中）旗授與新成軍的「民眾黨青年軍團」四位青年幕僚，宣示將展開系列校園活動，推廣「18歲投票權」。 記者曾吉松／攝影

民眾黨創黨不到一年，陸續有掉粉、遭爆前中央委員張益贍與黨團助理裡蔡宜芳緋聞、並與王浩宇密謀負面選戰風波。黨內人士說，這次事件的確對黨傷害大，但他認為，現在爆出總比選前爆發好，就像出麻疹，希望這次的事件，可以提前讓與黨理念、路線不合的人先離開，之後就可以免疫，並提醒所有黨員謹守正直誠信。

根據「聲量看政治」臉書粉絲專頁日前統計，柯文哲從去年8月1日粉專212萬多人，至本月16日粉專數僅剩193萬多人，創黨這半年多掉粉19萬多人。民眾黨立院黨團辦公室副主任柯昱安說，過去幾個月的掉粉、柯粉變柯黑等，應屬自然現象，但主席柯文哲已不會站在第一線發言，未來黨也會嚴格建立發言人制度，避免發言不精準引發負面觀感。

聲量看政治也分析，自1月11日大選過後，柯文哲的粉專曾因民眾黨獲得5席立委席次有止跌回升現象，終止5個半月跌幅。但卻在2月2日爆料武漢台商的隔離地點後再度掉粉，加上緋聞風暴，至今已連續掉粉1個多月。

柯昱安說，部分社群粉專長期關注柯文哲的聲量及粉絲數，這背後仍代表柯文哲還是被對手視為2022、2024強勁假想敵。未來民眾黨不會過度在意網路聲量，會先建全黨的組織，例如黨代表選舉就是要打破民眾黨被認為是柯文哲一人政黨。

柯文哲 民眾黨 柯昱安

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