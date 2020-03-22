徐正文：我拚了家產救人 應被褒獎而非抹黑

協助滯留武漢國人返台而遭國民黨停權處分的台北市家長會長協會總會長徐正文，至今還是憂憤難平，他接受本報訪問時說，是他2月1日的那場記者會，公開多數在武漢一起被封城的台灣人，只是春節回去探親過節的旅客，而不是長居武漢的台商，讓大陸中央看到了，並意識到問題嚴重，才終於有了撤離包機的誕生。

他說，第一批包機是在2月2日才宣布要在2月3日晚間由東航執飛，時間是在他1日開了記者會之後。他說，為什麼之前大陸都不飛？ 「因為他們不願在民進黨不承認九二共識的情況下，讓這班飛機飛回來。」

徐正文說，他開記者會完全違逆了國台辦的意向，可說是「拚了在大陸的家產不要，去幫助滯留武漢的台灣人」，他應該得到的是褒獎而不是打壓與抹黑。

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