聽新聞
test
0:00 / 0:00
改編麥克阿瑟祈禱文 內政部搞笑盼居家檢疫有宅宅之力
新冠肺炎疫情仍嚴峻， 內政部臉書粉專小編繼先前改編歌手戴愛玲經典歌曲「對的人」，釣出本尊獻唱之後，最新力作則是改編麥克阿瑟為子祈禱文，以搞笑口吻盼居家檢疫者會算數學，還要承受影片與遊戲的磨練和策勵、學習宅宅之力，讓網友笑爆。
內政部臉書小編這次以鄰居口吻，推出居家檢疫的勸導文宣，改編麥克阿瑟為子祈禱文，寫出「鄉民為返國鄰居祈禱文」，內容寫著「主啊，請陶冶我的鄰居，使他成為識相的人知道返國後要居家檢疫；使他成為一個懂數學的人在隔離的時候認識數字，知道14怎麼算；讓他承受影片與遊戲的磨練和策勵，藉此學習以宅宅之力挺過14天。」
網友紛紛推爆，問說「有沒有佛教版本，或是有出師表版本，內政部小編到底嗑了什麼？」，也有網友跳出來說，「國中國文老師已泣，學以致用啦！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言