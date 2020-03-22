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江啟臣邀15縣市座談只來1首長 黨澄清：是邀代表出席

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片

國民黨中央明天邀15縣市在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，僅台東縣長饒慶鈴出席，讓主席江啟臣的領導能力受質疑。對此，國民黨文傳會主委王育敏澄清，當初智庫是邀請「15縣市代表」出席聽取地方意見，並沒有要求首長要親自出席。此外，江啟臣也持續拜訪國民黨執政縣市首長，本周預計完成西部縣市的拜訪。

王育敏指出，現在是防疫期間，各縣市首長因為當地事務加上當前的防疫工作，一定會比較繁忙，所以智庫並非邀請縣市首長親自出席，對媒體的採訪通知也是邀集15執政縣市代表、立院黨團幹部、智庫、專家學者，共同討論防疫紓困之各地實務需求，及因應國土計畫法修惡、鄉（鎮市）自治選舉可能被廢除等相關議題。

王育敏表示，黨中央是希望藉由這樣一個平台來彙整各縣市對於當前中央政策的意見和看法，而且研討會的時間拉得比較長，希望能務實坦討個議題，並非外界誤解的找首長溝通，只是希望能聽起大家在第一線觀察的想法，希望能比較精準解讀對於地方民意的看法。

「疫情期間，強求首長出席，反而會出事吧！」 黨務人士表示，這次研討會本來就是由智庫主辦，智庫的邀請本來就是代表，而不是首長。從來就沒有要求縣市首長一定要出席，反而希望對了解業務的代表出席，做實質討論，研討會重點在了解執政縣市需求，「首長出席與否不需要當成政治表態」。

此外，江啟臣日前陸續拜訪15縣市長。據了解，江預定在本周完成所有西部的執政縣市首長及議會黨團。其中，台北市議會雖然並非執政縣市，但是期待未來有更多與黨團有更多議題結合，也特別前往拜會，從議會出身的首席副書記長林奕華，以及外界傳言即將投入台北市長選舉的蔣萬安也出席陪同，並指定林奕華作為市議會及立法院黨團溝通窗口。

王育敏 江啟臣

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