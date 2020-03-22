林為洲要找江啟臣溝通吳斯懷 黨中央不排除考核不分區

國民黨不分區立委吳斯懷在書面質詢中指共機繞台行為，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」引發爭議，更糟國民黨切割吳的言論不能代表國民黨中央。有立委表示，黨團曾多次找吳溝通但都無效，希望黨中央能處理；黨團總召林為洲表示，他會找主席江啟臣一起和吳溝通，黨中央也說不排除研議對不分區立委做考核機制。

國民黨不分區立委上任後公開發言不只一次引起爭議，黨團日前舉辦新生訓練營，周五才再次進行第二次「補習」，針對質詢議題及內容加強溝通。

黨內立委認為，黨團幹部已經不只一次幫不分區上課，甚至私下找吳斯懷溝通，但吳還是不斷因為發言而屢上媒體版面，對打著改革旗幟的國民黨形象受到傷害，希望黨中央能處理，甚至是黨主席能出面溝通。立委批評，吳斯懷的發言嚴重傷害國民黨的形象卻沒自覺，江啟臣身為新主席，如果連這種傷形象的事情都無法處理，還談什麼改革？

林為洲表示，他認為確實有必要加強溝通，「我請主席來跟我一起找吳委員溝通」。林說，書面質詢不是作文比賽，且也要多觀察民眾和媒體的反應，不用急著求表現，不管哪個政黨，新科委員容易出錯，而且吳斯懷現在是媒體焦點，常被拿放大鏡檢視，也常常被扭曲，慢慢來比較適當。

林為洲表示，黨團就事論事，上次吳以衛環委員會的身分調閱國防相關資料並沒有問題，因此黨團聲援他，但這次共軍在防疫期間的行為確實是挑釁，無助兩岸和平也讓台灣民眾反感，吳的發言真的不當。

文傳會主委王育敏表示，不分區委員為政黨提名，發言本來就應該謹言慎行，盡量不要引起爭議，要替政黨加分帶來正面形象，但如果發言引發爭議，確實對整個黨會產生比較不利的影響。這部分除了黨團加強溝通外，未來在不分區委員的表現上，可能要來研議是否做相關考核。對於是否要請主席幫忙溝通，王表示尊重總召和主席。