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共軍繞台不是挑釁？吳斯懷喊冤：遭斷章取義深感遺憾

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨不分區立委吳斯懷。報系資料照片。
國民黨不分區立委吳斯懷。報系資料照片。

國民黨不分區立委吳斯懷日前在書面質詢中指共機繞台行為，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發爭議。吳斯懷今發布新聞稿指出，對於遭特定媒體及人士刻意斷章取義他深感遺憾；而對於國民黨中央昨表示共軍應該收斂，吳也表示認同。不過他仍認為，政府有必要考量是否每次都發布此訊息，避免引發民眾不必要的緊張。

吳斯懷辦公室新聞稿指出，針對日前吳斯懷建請行政院建立全民國防共識，及面對兩岸情勢應有憂患意識之質詢，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，吳斯懷深表遺憾。

吳辦表示，正因為共機近來多次接近或繞經我「防空識別區」，造成台灣民眾心理的恐慌，故吳斯懷特別提醒國防部；應更重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力，與對台海防衛作戰影響深遠的威脅。

吳辦說，守土保國是國軍當然之責，故吳斯懷委員建議有關在有效監偵全程掌控共機的情況下，宜考量有無必要每次都發布相關訊息，避免因過度而引發社會及民眾不必要的緊張。對國防部判定是「針對性訓練、非僅繞經或無害通過、是具體的『挑釁、威脅』」，吳斯懷尊重專業的情報判斷。

對國民黨就此事回應之新聞稿所稱，共機此時在台海周邊實施長航遠訓，不但無助兩岸和平與區域穩定，反更增加台灣人民及社會的反感，加大軍事誤判風險，共軍應有所收斂，吳斯懷則深表認同。

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