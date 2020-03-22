吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

國民黨立委吳斯懷日前以書面質詢指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁，還要求國防部不要誤導，引發各界批評。不僅綠營痛罵居心叵測，國民黨更發出新聞稿急切割，強調吳的相關發言僅是個人意見，不代表國民黨及黨團立場。

不過吳斯懷的書面質詢似乎還是讓不少人不滿，鮮少在臉書上痛罵其他政治人物的北市府副市長黃珊珊今忍不住在臉書上表示「真是夠了」。

黃珊珊說，疫情嚴峻實在不想理，但是身為退伍軍人，這人(指吳斯懷)是怎樣？台灣不但要防疫，還要應付這種立委，真是夠了。

黃珊珊說，「不管你有什麼政治立場，對於國家主權和保護台灣應該立場一致，軍人每天保家衛國，誰想傷害我們就是跟他拚命，不管你是不是挑釁。」