快訊

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市府副市長黃珊珊說，疫情嚴峻實在不想理，但是身為退伍軍人，這人(指吳斯懷)是怎樣?台灣不但要防疫，還要應付這種立委，真是夠了。圖／擷取自黃珊珊臉書
北市府副市長黃珊珊說，疫情嚴峻實在不想理，但是身為退伍軍人，這人(指吳斯懷)是怎樣?台灣不但要防疫，還要應付這種立委，真是夠了。圖／擷取自黃珊珊臉書

國民黨立委吳斯懷日前以書面質詢指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁，還要求國防部不要誤導，引發各界批評。不僅綠營痛罵居心叵測，國民黨更發出新聞稿急切割，強調吳的相關發言僅是個人意見，不代表國民黨及黨團立場。

不過吳斯懷的書面質詢似乎還是讓不少人不滿，鮮少在臉書上痛罵其他政治人物的北市府副市長黃珊珊今忍不住在臉書上表示「真是夠了」。

黃珊珊說，疫情嚴峻實在不想理，但是身為退伍軍人，這人(指吳斯懷)是怎樣？台灣不但要防疫，還要應付這種立委，真是夠了。

黃珊珊說，「不管你有什麼政治立場，對於國家主權和保護台灣應該立場一致，軍人每天保家衛國，誰想傷害我們就是跟他拚命，不管你是不是挑釁。」

吳斯懷 黃珊珊 國民黨

延伸閱讀

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國民黨：不代表黨立場

共機繞台恫嚇「不算挑釁」 謝國樑批吳斯懷不適任籲離立院

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 民進黨：居心叵測

吳斯懷稱共機繞台周邊空域非挑釁 國防部：非無害通過

相關新聞

共軍繞台不是挑釁？吳斯懷喊冤：遭斷章取義深感遺憾

國民黨不分區立委吳斯懷日前在書面質詢中指共機繞台行為，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發爭議。吳斯懷今發布...

防疫優先 考試院發函暫停公共服務日活動

新冠肺炎疫情延燒，考試院決議，基於防疫優先，以健康為第一原則，暫停今年度公共服務日相關活動，並發函通知各機關學校

林為洲要找江啟臣溝通吳斯懷 黨中央不排除考核不分區

國民黨不分區立委吳斯懷在書面質詢中指共機繞台行為，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」引發爭議，更糟國民黨切割吳的...

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

國民黨立委吳斯懷日前以書面質詢指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁，還要求國防部不要誤導，引發各界批評...

國民黨人事／黃奎博掌大陸部 羅智強接革實主任

國民黨主席江啟臣日前公布首波人事，但備受關注的大陸事務部主任一職卻仍未定調。知情人士表示，江可望任命副秘書長黃奎博兼任大陸事務部主任，另外，國民黨中央革命實踐研究院院長擬由台北市議員羅智強出任。

新聞眼／改革國民黨 「立」比「破」更難

國民黨主席江啟臣以青壯派領袖之姿贏得黨主席補選，黨內對江推動改革存有期待，然而從黨務一級主管任命，義務職幹部到立院黨團主任解聘，引發連串爭議，江要貫徹改革意志，劍及履及，除了威望與經驗，更應體會「立」比「破」更難。

江啟臣明邀15縣市長座談 僅1人出席

國民黨主席江啟臣上任能否號令執政縣市諸侯受關注。黨中央明天邀十五位執政市長在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，黨內解讀有試水溫用意，縣市長本人出席狀況更考驗江後續的領導威望。

星期評論／張益贍緋聞 掀開文基會爭議

新冠肺炎疫情當頭，北市近來卻被緋聞纏身，台北市文基會前副執行長張益贍和民眾黨團助理蔡宜芳爆婚外情，私領域之事被攤開在陽光下，還被議員抓包，張蹺班幽會，有怠惰公務之嫌。

新華網批陳建仁 府：這種罵街式的口水凸顯心虛

針對中國大陸官媒《新華網》匿名文章批評副總統陳建仁，總統府發言人丁允恭表示，從這種謾罵式的文章就可以充分理解到，為什麼中...

兼國民黨大陸事務部主任 黃奎博：尊重江啟臣最後決定

國民黨主席江啟臣周三公布首波人事，但備受關注的大陸事務部主任一職卻仍未定調。知情人士表示，江可望任命副秘書長黃奎博兼任大...

新冠肺炎持續發威 全球近10億人居家避疫

法新社報導，新冠肺炎肆虐全球，目前造成超過1萬1000人死亡，全球35個國家共近10億人居家避疫。新冠肺炎大流行重創民眾...

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國民黨：不代表黨立場

國民黨立委吳斯懷以書面質詢指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁，引發質疑。國民黨晚間發出新聞稿畫清界線...

熱門新聞

圖表看疫情／義增793死再創單日新高 全球確診數破30萬例

持續兩位數攀升 我又確診18例境外移入新冠肺炎

預期的日本疫情大爆發呢？為何沒發生？

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

大陸境內新增確診數掛0？武漢醫師揭內幕爆「騙人的」

義大利新冠肺炎增793死再創單日新高 累計53578確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。