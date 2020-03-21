越南明起禁入境及航班降落 外交部：理解且尊重

越南政府宣布從明天起禁止外籍人士入境、國際航班降落；我外交部今天表示，尊重越南政府的措施，我駐處會就近提供需要的我國旅客協助。

越南政府為防控新冠肺炎疫情擴散，今天宣布，從明天開始除了情況特殊者，禁止所有外籍人士入境，另外也禁止一切國際航班降落。

外交部發言人歐江安表示，目前考量全球新冠肺炎疫情蔓延，情勢嚴峻，外交部對於包括越南在內的各國所採取的防疫措施表示理解與尊重，我駐處會就近提供需要的我國旅客必要的協助。