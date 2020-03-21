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新華網批陳建仁 府：這種罵街式的口水凸顯心虛
針對中國大陸官媒《新華網》匿名文章批評副總統陳建仁，總統府發言人丁允恭表示，從這種謾罵式的文章就可以充分理解到，為什麼中國媒體的公信力，包括美國在內民主國家會普遍質疑。
丁允恭表示，武漢肺炎疫情發生後，中國的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。中方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。
丁允恭說，事實上陳建仁在臉書上所提出，包括《維基百科》所彙整的世界各國新冠肺炎（原為「武漢肺炎」）病毒檢驗數據，悉數都來自各國官方公布的公開資料，總統府可以理解《新華社》沒有能力解讀，但相信主事者心裡一定比誰都清楚。
丁允恭表示，與其透過傳聲筒攻擊世界各國的專家與政府，或從事無助於疫情的大外宣，作為國際社會一分子，總統府呼籲中國能夠將疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料，包括病毒檢驗人數、檢驗陽性人數、陽性病例症狀分布（重症、輕症或無症狀），一舉公布讓各國來進行疫情的分析比較。特別是本月18日以後的病毒檢驗實況，更應該逐日公布，以真正展現中國對於疫情的大國責任，真正助益國際社會能夠有效掌握並因應疫情。
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