兼國民黨大陸事務部主任 黃奎博：尊重江啟臣最後決定

國民黨主席江啟臣周三公布首波人事，但備受關注的大陸事務部主任一職卻仍未定調。知情人士表示，江可望任命副秘書長黃奎博兼任大陸事務部主任。黃晚間受訪時證實，江確實跟他談過類似想法，但人事案還未確定，若有也是兼代。

黃奎博也透露，他已請辭政治大學國際事務學院副院長，預估最快下周五請辭人事才會生效，屆時也才會正式兼任黨義務副秘書長職務，要不要兼代大陸事務部主任，尊重江啟臣最後決定，還有一段時間。

對於兩岸事務，黃奎博說，未來兩岸仍應繼續求同存異，但關鍵是要先跨出去，能談的先談。

知情人士表示，黃奎博接任大陸事務部主任後，除可繼續接起與對岸溝通橋梁，最大意義在於北京方面就不會認為江啟臣競選主席期間被質疑的「藍皮綠骨」、「隱性台獨」屬實。

親近江啟臣的黨內人士表示，國民黨內熟悉大陸事務的兩岸人才以發生嚴重斷層，再老一輩退場後，中壯世代幾乎無人接班，黃奎博是其中翹楚，與大陸北京、上海等不同系統也都長期有學術往來，若接任大陸事務部主任是一部好棋。

黨內質疑黃奎博專長在國際關係，對兩岸事務恐不熟悉。該黨內人士表示，黃曾參與2015年馬習會籌備幕僚工作，更是隨團重要智囊，與大陸互動並非生手；且大陸近年來涉台官員也多由外交體系出身，黃出掌黨大陸事務並不突兀。