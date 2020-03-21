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吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國民黨：不代表黨立場

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁。 報系資料照／記者林澔一攝影
國民黨立委吳斯懷指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁。 報系資料照／記者林澔一攝影

國民黨立委吳斯懷以書面質詢指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁，引發質疑。國民黨晚間發出新聞稿畫清界線，稱吳相關發言僅是個人意見，不代表國民黨及黨團立場，也批評共軍行為無助兩岸和平與區域穩定。

國民黨表示，黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定行爲，尤其正值防疫期間，共軍作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並增加軍事誤判風險；共機在台海周邊長程遠訓，無助兩岸和平與區域穩定，共軍應該收斂。

國民黨 台海 美軍 吳斯懷

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