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共機繞台恫嚇「不算挑釁」 謝國樑批吳斯懷不適任籲離立院
國民黨基隆市前立委謝國樑今天在臉書發文，指國民黨不分區立委吳斯懷，在立法院質詢中稱「中共軍機繞台不算挑釁」，讓他實在有些話不吐不快，覺得吳斯懷不適任國民黨的不分區委員，希望這樣的人可以盡早離開立法院。
謝國樑說，身為國軍退役將領的吳委員，難道過去服役期間，也是如此看待中共軍機、軍艦繞台的「軍事演練」嗎？如果真是如此，那麼他很慶幸「還好你已經退伍了！」，至少台灣的國軍不會被這樣錯誤的觀念給誤導，而疏於戒備⋯⋯否則後果不堪設想。
謝國樑指出，最後，他身為國民黨的一員，真心覺得吳斯懷先生不適任國民黨的不分區委員，他只會打擊民眾對國民黨的信任跟信心，他希望這樣的人可以盡早離開立法院。
謝國樑還說，真的無法認同共機繞台恫嚇，吳斯懷稱「不算挑釁」。
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