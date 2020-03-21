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強化江啟臣領導威望 黨務人士：落實縣市長指定常委制

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣能否有效指揮15位黨籍縣市長備受關注。 記者邱德祥／攝影
國民黨主席江啟臣能否有效指揮15位黨籍縣市長備受關注。 記者邱德祥／攝影

國民黨主席江啟臣上任後，能否有效指揮15位黨籍縣市長備受關注，下周一在智庫辦研討會邀15縣市長出席，也被解讀有試水溫用意。黨務人士表示，黨章授權黨主席可任命5席縣市長為指定中常委，江應藉此鞏固支持基礎。

國民黨文傳會主委王育敏表示，目前還未聽聞江啟臣是否將任命黨籍縣市長為指定中常委，或是要任命誰，一切仍有待後續發展。

至於下周一研討會，王育敏說，當天邀請的對象是縣市代表，是要聽取各縣市對於防疫與國土開發等相關議題意見；防疫當前，當天會議又是一整天，「出席的不一定是首長」，首長出席也可能不會待一天，外界勿過度解讀。

國民黨為提升黨內造化幅度，並強化黨主席黨內領導地位與威望，去年全代會通過修改黨章，增額5席縣市長指定中常委，由黨主席全權指派。但制度通過後，前主席吳敦義反因擔心影響領導威望並未指定。

江啟臣接任黨主席後，由於力主推動黨內造化，有黨務人士建議，江應該啟動指定中常委提名機制，從15位縣市長中，邀請5位接任中常委，加入黨的決策機制，一則讓中常會更具民意基礎，另外也強化江領導黨務的權力地位。

該黨務人士表示，江啟臣參與2018年台中市長初選惜敗，並未歷任百里侯職務，黨秘書長李乾龍也僅有新北市民政局長、三重市長歷練，黨內擔心江無法號令黨籍縣市長質疑並非空穴來風。

也因江啟臣領導黨籍15縣市長威望遭質疑，周一在智庫舉辦的「共渡疫情、國土安居」研討會，受邀的國民黨執政15縣市長是否出席，也被解讀是檢視江領導威望指標。該黨務人士建議，江應藉由任命縣市長指定中常委方式初步鞏固。

不過有黨籍立委認為，江啟臣要改革黨務，確實應先從改革中常會做起；但縣市長除非有特定想法，不會對中常委這個位置有興趣，中常委職務對地方政務推動也不一定加分，江要找到願出任中常委縣市長會有難度。

屬江啟臣嫡系的政策會執行長林為洲表示，縣市長指定中常委要不要任命，要看整體組織變革構想，因等改革委員會最後決議出爐後，再做後續討論，不用急著任命。

中常委 江啟臣 國民黨

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