遭「杯酒釋兵權」 江桂芳：改革不應拿人事祭旗

國民黨團昨在臨時黨團辦公室會議前，閃電拔除黨團主任江桂芳與新聞聯絡人邵偉信職務，由黨團司法委員會助理柯淑華暫代黨團主任，並宣布黨團進入留校察看期，引發黨團成員不滿，軍心浮動。江受訪時表示，改革不應拿人事案祭旗。

不過黨團總召林為洲表示，所有組織都可能有人事異動調整，特別是國民黨主席才剛完成改選，當然後希望透過換血方式讓用人可更符合所需，希望能提升整體戰力，對黨團成員反彈，只能希望包容，碰到這種事情就是這樣。

林為洲說，改革要先把人事處理好，但該給的資遣與預告工資一切會照規定，會優惠一點給人家。林指出，國會助理也是一年一聘，人員流動、汰換是正常的事。

國民黨主席江啟臣上周一上任，黨內即傳出人事將大幅精簡聲音，除義務與政治性任命黨職已於周二發出人令全面解職，政策會昨天下午也大動作撤換黨團（政治協調部）主任與新聞聯絡人。

知情人士表示，周三晚間新聞傳出黨團助理將全面總辭、換血，林為洲昨天下午才召開黨團辦公室會議要正式說明方案。但會前，江桂芳與邵偉信卻即被找入總召辦公室，當面感謝過去貢獻後告知資遣，「杯酒釋兵權」讓兩人錯愕離開。

江桂芳說，在這次敗選後，她原本就有心理準備要去職負責，所以整起人事案演變，個人去留不重要。但江也感嘆，在黨當前如此低迷的時候，改革應思考怎樣對黨才真正有幫助，不應拿人事案祭旗。

黨團人士則質疑，國民黨遭逢重大敗選，黨團身為黨的一份子當然有責任，人事去留也不是不能檢討，但在黨團對相關懲處一無所知時，有心人士一直透過放話要讓黨團總辭、點名撤換特定人士，這樣的做法公平嗎？

該黨團人士表示，黨團長期以來戰力確實遭到不同程度的質疑，黨團成員或有責任，但曾領導黨團的大小黨鞭等幹部，策略攻防時「敏感的議題都不碰」，難道不更應該負責？如今江敗選與黨團運作責任全推給黨團黨工，這樣厚道嗎？

也有黨團成員在臉書抱怨，這次黨團助理「被總辭」，大家都是看新聞才知道，新聞中還將黨團講成這次黨敗選的萬惡根源，讓人滿頭問號，質疑江啟臣與當前青壯世代的黨團幹部上屆立院都出任過黨團要職主導運作，有問題為何不早改？

黨務人士表示，未來黨團編制僅會微幅縮減，昨天調整僅為第一波，黨團助理去留會再經一段考核後，視情況再做變革。但林強調，組織調整後，若有適當財源，也會有調薪動作，不會只有罰沒有賞。

至於外傳也可能異動的政研部主任張一民，黨務人士表示，會繼續借重張，但會調離主管職。