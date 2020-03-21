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8日至18日美國東亞入境有症狀 3000人將召回採檢

累計153例！我又確診18例境外移入新冠肺炎

比照南韓普篩？ 陳時中：偽陰性患者恐成漏洞

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎簡浩正葉冠妤／台北即時報導

南韓設置快速篩檢站，台灣是否近期考慮比照辦理?中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，南韓的策略是普篩，我國是針對特定風險條件去篩，兩邊看法不同，我國認為篩檢時因病毒量不足呈現陰性，反而忽略幾天後病毒量增高出現傳染力，而放患者到處趴趴走，反而不好。

陳時中表示，台灣與南韓對於檢驗的見解不同，目前沒辦法認定無症狀病毒量是否可以檢驗得出來，篩檢中最重要的是分流跟隔離，若是大量篩檢恐怕沒辦法大量隔離。

他說，目前鑽石公主號是很極端的案例，全船篩檢，船隻上沒辦法完全消毒後篩完又放回去，當時船隻幾乎有兩成確診，篩檢精密度準確性到底到達多少，也難以確定。

陳時中表示，我國目前的篩檢量能，近兩天為1300多件，他認為現在各界都認為無症狀感染者很多，若是裡面有偽陰性的患者，若能快速採檢、快速攔截是有辦法執行的。

陳時中 南韓 患者

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