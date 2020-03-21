入境、出境人數遞減 陳時中：盼全台檢疫所盡速設置

新冠肺炎疫情橫掃全球，近期許多國人從國外返台，不過隨著各國以及各國的出入境措施，無論是入境或是出境人數都大量減少，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相信未來的人數將會逐漸下降，但也不會降低到極少，同步，各地方政府也將盡速設立檢疫所。

陳時中表示，他認為目前入境人數降低，也讓許多的作業系統相對流暢，目前地方的檢疫所、防疫旅館仍希望繼續擴大，對於沒有居住地，或是與家人關係不佳等民眾，有更好的檢疫環境。

面對疫情，民眾相關的相關寢具、餐具不要共用，不要有親密行為等，我們最近也會拍新的相關影片讓大家更清楚。讓未來隔離或檢疫措施能做得更確實。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨日入境人數約為5000多人，入境速度加快，縮短20至30分鐘左右，目前看起來返國人數陸續下降，仍呼籲民眾非必要旅行就減少；另外，觀察到出境人數也在疫檢，希望相關措施延續能讓疫情控制更好。