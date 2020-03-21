藍黨團昨二度新生訓練營 林為洲：每人臉書要有5萬粉絲

國民黨本屆新科立委人數不少，黨團昨天辦第二場新生訓練營，驗收新科立委就任一個多月來成果。黨團總召林為洲在訓練營中建議，每個新科立委應盡速成立臉書粉絲團等自媒體，粉絲數至少要5萬人以上，才能成個人官方發言平台。

林為洲表示，網路時代來臨，政治人物有必要在網路平台上有一個官方發言管道，一則可完整表達自己的理念訴求，在遭遇網軍洗風向圍剿時，也有一個可控制的自媒體可為自己辯護，把話講清楚。

林為洲也提到，特別是新科民代，對議題風向掌握難免不盡確實，這時自己的粉絲頁等社群媒體，因成員多較支持自己，在上面的發言也可「和緩」的測試風向，作為之後具體問政參考。

至於為何要求至少5萬粉絲數，林為洲說，這是根據經驗法則，至少要這個規模以上的臉書粉絲頁較具基本影響力，否則粉絲數僅幾百、一千的，發文看的人不多，要說明或澄清什麼能見度也有問題。

林為洲說，考量立院作戰要迅速，他希望每個新科立委都能以一周增加萬名粉絲速度，快速建構具5萬人以上粉絲數的臉書自媒體平台。

與會人士則轉述，黨團書記長蔣萬安在會中則跟黨籍新科立委抱歉，表示因當前新冠肺炎疫情防疫期間，考慮外界觀感與執政的民進黨可能惡意操作，很多議題攻防必須減少，「不能太衝」，相對也壓縮黨籍立委表現空間。

與會人事說，蔣萬安解釋，開議至今不是黨團不做事或不表現，只是因為防疫優先，也希望黨團成員不要躁進做議題，否則會被針對性攻擊。

為強化新科立委對議事規則熟悉度，國民黨團2月10日時在立院首辦「新生訓練營」。相隔一個月於，黨團昨天再辦第二場新科立委新生訓練營，進階分享連任立委對於議事攻防的實務經驗。

昨天二度新生訓練，新科立委中除前立委回鍋的翁重鈞、廖婉汝、鄭麗文，包含葉毓蘭、吳斯懷、洪孟楷、吳怡玎、張育美、謝衣鳳、陳以信、李德維、鄭正鈐均到場與黨團幹部、資深立委林德福與呂玉玲等，就問政經驗進行交流。