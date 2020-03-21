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送口罩討好友邦？ 外交部：移請司法機關偵辦網友言論

聯合報 / 記者徐偉真/台北即時報導
外交部今天表示，我援贈友邦巴拉圭口罩，但有網友發表惡意評論。圖/取自網路
外交部今天表示，我援贈友邦巴拉圭口罩，但有網友發表惡意評論。圖/取自網路

我國援贈友邦巴拉圭防疫口罩，有網友在網路上發表言論；外交部今天表示，口罩是我大使館在當地緊急採購，並非從台灣輸出，經費是從雙邊既有合作計畫項下勻調，沒有額外支出，針對網友不實言論，外交部已依法移請司法機關偵辦。

外交部發布新聞稿表示，我國援贈巴拉圭醫療人員的防疫口罩，是我駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，相關款項是在既有的雙邊合作計畫項下勻調，並無額外支出。

外交部表示，目前由於廠商生產能量有限，非一次到位，因此將進行逐批撥贈。我國在當地採購的口罩將捐贈給巴國公立醫院醫療人員協助對抗新冠肺炎疫情。

外交部表示，政府已經說明，任何對外援助，會在我國內防疫資源先獲得滿足後才會進行；巴拉圭為我南美洲重要友邦，值此新冠肺炎疫情蔓延全球，嚴重影響各國之際，我們及時伸出援手才是真朋友的表現。

外交部表示，網友在未釐清事實即渲染假訊息，並附加惡意言論，已經對於外交部造成嚴重聲譽傷害，對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。

外交部 口罩 巴拉圭 新冠肺炎

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