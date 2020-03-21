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打仗沒彈藥？美CDC要求醫護重複使用口罩 遭工會抗議

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
紐約州醫護人員進行「得來速」新冠病毒檢測。法新社
紐約州醫護人員進行「得來速」新冠病毒檢測。法新社

美國新冠肺炎疫情快速蔓延，但第一線的醫護人員卻處於口罩、防護衣和護目鏡等基本防護裝備樣樣都缺的危險境地，美國聯邦疾病防治中心（CDC）公布新準則，要求醫護人員保存並重複使用口罩，已遭到代表醫護人員的協會和工會反對，認為重複使用無法保護醫護人員免於被感染。

新冠肺炎疫情在歐洲大爆發後，武漢的醫師就警告，歐洲犯了武漢在疫情爆發頭幾周的相同錯誤，醫護人員的保護裝備不當，導致幾千名醫護感染，至少46人死亡。

疫情嚴重的義大利也犯了同樣錯誤，已有逾2000名醫護感染。現在美國也面臨防護裝備不足的危機。

紐約時報以「打仗卻沒有彈藥」來形容美國醫護的防護裝傋奇缺，讓他們曝於險境。

代表美國11萬2000名醫療人員的工會組織「美國教師聯合會」主席蘭蒂．韋恩加頓（Randi Weingarten）表示，美國官員早就知道其他國家有防護裝備不足的問題，卻延遲採購裝備，這是不道德的。

她說：「如果我的口氣聽起來很生氣，我是真的很生氣。」

密西根大學護理師工會主席凱蒂．歐本漢（Katie Oppenheim）表示，CDC新準則要醫護人員重複使用口罩，「不用說，把我們的護理師都嚇壞了」。

美國總統川普近日宣布要改進醫護人員防護裝備不足的問題，授權釋出緊急庫存，並比照戰時，與廠商合作加速生產。但第一線的醫護人員感到沮喪和驚恐，認為這些協助來得太晚。

他們說，如果他們不能保持健康，整個醫療體系就垮了。

醫護人員 疫情 新冠肺炎

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