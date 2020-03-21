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土其其疫情爆開 在當地20多年的台灣媳婦「不寒而慄」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
土耳其新冠肺炎疫情嚴峻。圖／讀者提供
土耳其新冠肺炎疫情嚴峻。圖／讀者提供

台灣媳婦涂小姐二十多年前與土耳其先生結婚後，定居在安哥拉目前在大學任教，她表示，土耳其疫情變化很快，讓她不寒而慄，看到意大利和歐洲的慘狀，更讓她對土其其疫情不樂觀。

她說：「全球疫情進展太快，太平盛世居然被我們遇到瘟疫，從過年到現在才兩個月不到，天翻地覆，不知道世界會怎麼樣？」

涂小姐說，她看新聞台灣有15個遊客到土耳其旅行後爆出13個確診，也嚇了一大跳。比例來看還很可怕，但覺得他們集體感染的可能性很高，裡面只要有一個人得到，因為多天同遊通吃同住同車同飛機，感染機會太大了。土耳其11日衛生部才宣布第一個病例， 可是疫情之快速，令人擔憂。

涂小姐說並不看好土耳其的疫情，因為很多回教徒對不能星期五去清真寺禮拜很不能接受，總統前兩天發表談話，說心裡虔誠更重要，希望民眾理解避免人眾聚集，而且已經發布禁止很多公眾場所的活動，學生從小學到大學Home school三周，上班的盡量改成Home office。大家盡量不出門，交通正常，人際交往盡量避免。因為在土耳其老人大多和年輕人同住，很多人都有意識老人是高風險群，所以比如她家，就幾乎不出門了。

而且土耳其還有快400萬難民的問題，他們很多人在希臘、保加利亞和土耳其的邊界。前一陣子看到這裡一直沒有病例，很擔心是否隱匿。直到破蛋才覺得正常。可現在數字飆升，如果病人過多，疫情爆發，不知道會怎麼樣，兒子獨自在伊斯坦堡工作，想把他叫回來，開始擔心如果疫情擴大，可能會封鎖交通，到時候他一個人在那裡，很不放心。

涂小姐提到一月23日大陸封城武漢，一開始也不以為意，過幾天有點擔心就去附近的藥房賣了10個口罩，老闆娘還問幹嘛買那麼多口罩；再過幾天看到新聞裡武漢很多人穿隔離衣，她更擔心了，就買了一盒50個的口罩，還被先生嘲笑了一個禮拜。

後來台灣缺口罩，她打算再去問問想多買一些寄去給鄰居，結果老闆娘說已經沒有口罩了，口罩工廠與中國簽約，現在市面上買不到，或者很貴很貴。那時候歐洲美國還只是零星幾個，50個口罩就要2千多塊台幣。

她問「那如果疫情來土耳其怎麼辦？」老闆娘聳聳肩。她來土國20多年幾乎沒看過外面有人戴口罩，加上中國大陸在去年底今年初在全世界掃貨口罩，歐美平時沒人戴口罩，幾乎很多都是從國外進口，土耳其也是很多輸出德國。以至於疫情爆發以後，到處都醫療物資短缺，

涂小姐不乏護士醫生朋友，很多人都覺得這是一個致死率比較大的流感，開始並不當一回事，直到歐美伊朗大爆發，事到臨頭才知道緊張。她認為中國政府早已知道事情的嚴重性，卻沒有提早去做對的行動，對全世界造成不可彌補的危害，看到意大利的慘狀，或者會變成土耳其一個月後的樣子，心裡很痛。

現在很多國家根本買不到口罩，他們是生產大國，現在反而要伸出援手，支助歐洲各國，她無言。

涂小姐說，先生相信W H O的數字，覺得她很奇怪。為什麼一直和中國作對，在病毒開始在意大利爆發時，她看到有歧視華人的行為時，先生還開玩笑說小心被揍。這裡不像歐美有種族歧視，鄰居朋友都對她沒有差別，可是她自己心裡一有點擔心，女兒剛開學的時候，被同學取笑，並不是惡意的，可是就是有。

她坐地鐵的時候，旁邊的大媽還把圍巾拉高一點，讓她心裡不舒服。這還是三個星期前土耳其還沒有病例的時候。朋友才來土耳其沒多久還是台灣文化，住在伊斯坦堡，那天有點咳嗽，為了不傳染給別人，她戴上口罩搭捷運，很多人很擠，結果她旁邊的人起來下車以後，都沒人再坐下去，站著的人也都離他遠遠的。

她到現在出門買麵包也都沒有戴口罩，一則從沒戴過不習慣，二則也有心理因素，怕別人的異樣眼光。現在在超市看到的大概10個人有一個戴口罩的。第一次看到的時候還很驚奇。

口罩 土耳其 疫情

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