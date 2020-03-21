受疫情影響！川普海湖莊園部分關閉
CNN引述知情人士報導，美國總統川普在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago resort）部分區域已經關閉。
海湖莊園會員這周陸續接獲電郵通知，最新的一封電郵20日寄出，內容指出，主會館、spa區、健身房已經關閉。
會員指出，海邊酒吧 （beach club）仍在營業，但僅開放一半範圍。
佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）下令棕梠攤所有海灘關閉，不過，私人海灘是否在管制範圍以及20日是否有更新的資訊仍不清楚。
在西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部依然開放。川普常在這裡打小白球。
川普集團發言人並未證實海湖莊園是否受影響，然而，發言人在聲明中表示，「各地設施因為地方、州、聯邦命令暫時關閉」。
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