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江啟臣拜訪新北議會國民黨團 透露黨務改革計畫

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席江啟臣今天下午拜訪新北市議會國民黨團，聽取黨務改革意見。江啟臣透露本月底前會成立改革委員會，5月底前針對組織改革、兩岸論述、青年參與、財務規畫4方向提出改革定案，8月中央全代會召開時，期待黨內形成共識投入改革。也請黨員防疫期間不要出國。

江啟臣上任後首度拜訪新北市議會，和議長蔣根煌、黨團書記長周勝考及全體黨團議員會面，希望地方黨部、黨團與黨中央及立院黨團倜合作達成共識。

議員陳偉杰、陳儀君、劉美芳、連斐璠向他反映黨內無法整合修憲、投票門檻下降、九二共識、同婚等許多議題，建議他能統一論述，不要被民進黨作文章或讓網軍攻擊。

宋雨蓁則憂心立委選舉老人被年輕人影響投票意向，年輕人又不願意加入國民黨，問題嚴重，建議應落實年輕人組織工作；林國春認為國民黨背負著「中國」兩個字的包袱，不被認同，加上九二共識被中共定位為一國兩制，黨內無法有力論述，應思考改變；林金結也認為九二共識基調30年不變，無法讓人民繼續認同國民黨。

蔣根煌及林金結都認為應端正黨紀，立院正副院長選舉還有人請假、跑票，讓人無法接受；立委選舉時還有黨員為對手輔選，黨部卻視而不見，從中央到地方都應貫側黨紀，明快處置不服從黨紀黨員。

國民黨 江啟臣

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