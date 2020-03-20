洪申翰總質詢初登板 著重氣候變氣候變遷政策

民進黨立委洪申翰今天在立法院總質詢時表示，台灣再生能源的發展已經有一定進展，但在減碳和調適政策還有努力空間，諸如「溫室氣體減量及管理法」修法等議題，盼能有所推動。

洪申翰表示，即便在新冠肺炎疫情期間，仍有許多國家與媒體輿論討論氣候變遷，歐盟等國也持續進行氣候經濟轉型，顯示氣候議題的重要性；如今氣候變遷已成為世界各國在國家發展和經濟活動，無可避免的風險，減少碳排放量不再只是環境保護議題，更是經濟發展的議題。

洪申翰舉例，日本新幹線去年因為颱風洪水導致巨大損失，依據台大生工系教授童慶斌團隊的研究，台中烏日站的高鐵機廠在同樣的洪水規模下，也有淹水的巨大風險，顯示氣候變遷調適的工作非常重要，需要跨部會共同協調、超前部署。洪說，在氣候變遷工作中，行政院要協助主責機關及跨部會分工機制，讓調適的工作可以順利進行。

環保署長張子敬回應，目前在溫室氣體的第一階段管制目標要達成有一定難度，如何讓溫管法的政策工具得以落實，相關檢討都在進行當中。

行政院長蘇貞昌則說，若環保署提出修法，行政院會給予環保署更多支持、協調與協助。

洪申翰表示，氣候治理是未來年輕世代一定要面對的嚴肅議題，也是基於世代正義與永續發展，一定會積極推動的最重要工作；民進黨再次連任，乘載了各方的期許，包括選舉期間年輕人的期待，未來會全力打造完善的氣候治理。