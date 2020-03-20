北京防疫升級 入京前要向社區報告訊息、簽承諾書

北京近日來升級防控措施，今日又宣布，從大陸各口岸入境北京的人員應在入境前向所在單位與居住社區如實報告個人基本資訊、身體狀況、行程安排等資訊，若未如實報告，將依法究責；此外，還要簽承諾書，統一集中觀察14天。

北京市政府秘書長陳蓓今日表示，現階段北京入境防控有三個新要求。其中之一則為入境北京前要向各社區單位報告訊息，且14日內有就診經歷的還須提前報告就診情況，不如實報告，隱瞞病史或境外接觸史的依法追究相關責任。

陳蓓表示，抵達北京時按照相關提示主動前往各場站集合點集合，簽定承諾書，並統一集中觀察14天。期間費用自理。確有特殊情況需居家觀察的，須如實申請，經嚴格審核評估後可居家觀察。

三是已經入境北京的人員須嚴格遵守防疫政策，出現發熱或呼吸道症狀應及時報告、及時就診，盡最大可能降低疫情傳播風險。