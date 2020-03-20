獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

台中市議會第三屆第四次臨時會今天進行專案報告，國民黨台中市議員黃健豪指出，台中市長盧秀燕處理中火案，遭行政院副秘書長何佩珊批評激進。盧秀燕説，中央處理台中市生煤管制條例的態度，讓人覺得是娶不到，就殺了你，中央的作法才激進。

2020-03-20 14:16