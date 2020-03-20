快訊

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

抓到了！呼籲儲糧引爆搶購潮 表兄弟網傳謠言被法辦

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前秘書長曾永權。記者鄭國樑／攝影
國民黨前秘書長曾永權。記者鄭國樑／攝影

國民黨本月選出新的黨主席江啟臣，本周公布第一波黨中央人事名單，國民黨立院黨團人事也跟著大地震。國民黨團總召林為洲證實，黨團主任江桂芳與新聞組邵偉信已被資遣，下周一開始將由國民黨團司法及法制委員會助理柯淑華暫代。

林為洲表示，目前主任人選還在徵詢中，未來每個會期都會考核，如果不適任就會換人。過去江桂芳被認為是國民黨前秘書長曾永權人馬，曾永權隨著吳敦義請辭後，黨內青壯派也出現撤換江的聲音。

國民黨 林為洲 曾永權

延伸閱讀

許淑華善心牽線 會計師公會捐1200包白米贈家扶

文基會遭質疑技術綁標 北市府允檢討

新科藍委狀況多 林為洲：會幫大家正式上課

巷內美食／南投「明聚香」鮮肉包 老味道再創新 立委許淑華也愛

相關新聞

全球亮紅燈！外交部調升全部國家旅遊警示燈至紅色

新冠肺炎全球大流行，外交部配合疫情指揮中心調整全球所有國家及地區旅遊警示燈為「紅色」，建議國人避免前往，21日凌晨起生效...

520謝長廷動向受矚 府：全力防疫人事勿揣測

總統蔡英文將於5月20日展開第二任任期，駐日代表謝長廷續任與否備受關注，總統府發言人張惇涵今天表示，目前政府全力進行防疫...

出國比賽為國爭光染疫 我國首名體育系學生確診

新冠肺炎疫情橫掃全球，我國今新增27名確診案例，累計確診案例達135例，其中案114（北部10多歲男性），為一名體育系學...

北京防疫升級 入京前要向社區報告訊息、簽承諾書

北京近日來升級防控措施，今日又宣布，從大陸各口岸入境北京的人員應在入境前向所在單位與居住社區如實報告個人基本資訊、身體狀...

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

國民黨本月選出新的黨主席江啟臣，本周公布第一波黨中央人事名單，國民黨立院黨團人事也跟著大地震。國民黨團總召林為洲證實，黨...

毛嘉慶：法律施政要一致公平 越是治亂越不能偷開後門

新冠肺炎全民大防疫，針對蔡政府的防疫措施，安定力量副執行長毛嘉慶今天在臉書發文提出質疑。

新冠肺炎八旬翁嘗試抗愛滋藥物 治療一個月敗血症不治

繼白牌車司機（案19）之後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布，我國新增一名因新冠肺炎死亡個案，為日前公布的案27，...

蔡總統為醫檢師打氣 「落實防疫的關鍵功臣」

蔡英文總統昨天前往國家實驗室昆陽辦公室視察，為此次參與醫檢師與防疫人員打氣加油，稍早透過臉書發文，「防疫不容抹黑」，她再...

中火案反擊！ 盧秀燕嗆：中央「娶不到就殺了你」才激進

台中市議會第三屆第四次臨時會今天進行專案報告，國民黨台中市議員黃健豪指出，台中市長盧秀燕處理中火案，遭行政院副秘書長何佩珊批評激進。盧秀燕説，中央處理台中市生煤管制條例的態度，讓人覺得是娶不到，就殺了你，中央的作法才激進。

【重磅快評】范雲籲拍抗疫影片 權力新貴派令人唏噓

隨著歐美病例大爆發，台灣新冠肺炎病例迅速來到三位數，19日更已有學校因有兩例學生確診全校停課。就在同時間，卻有立委向文化...

宣告生煤條例無效 盧秀燕：台北官員呼吸空氣不一樣

台中市議會今進行專案報告，藍綠針對台中市生煤管制自治條例「開火」國民黨議員抨擊蔡英文總統能源政策錯誤，不在乎台中人的健康...

行政院批激進 盧秀燕：中央「娶不到殺了你」才激進

台中市議員第三屆第4次臨時會今天進行專案報告，市議員黃健豪指出，市長盧秀燕處理中火案，遭行政院副秘書長何佩珊批評「激進」...

熱門新聞

圖表看疫情／ 全球新冠肺炎死亡人數破萬 義人數超過大陸

新竹市新冠肺炎確診又多1例 累積2例變竹竹苗最多

我新冠肺炎確診再破新高 狂增27例 24例境外、3例本土

確診個案大增？指揮中心記者會又延至1600舉行

「美要走台灣的路 還是走義大利的路？」 佛州前州長隔離感言 語重心長

直播／人數爆增！國內新增27例新冠肺炎確診 24例是境外移入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。