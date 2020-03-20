獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣
國民黨本月選出新的黨主席江啟臣，本周公布第一波黨中央人事名單，國民黨立院黨團人事也跟著大地震。國民黨團總召林為洲證實，黨團主任江桂芳與新聞組邵偉信已被資遣，下周一開始將由國民黨團司法及法制委員會助理柯淑華暫代。
林為洲表示，目前主任人選還在徵詢中，未來每個會期都會考核，如果不適任就會換人。過去江桂芳被認為是國民黨前秘書長曾永權人馬，曾永權隨著吳敦義請辭後，黨內青壯派也出現撤換江的聲音。
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