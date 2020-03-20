毛嘉慶：法律施政要一致公平 越是治亂越不能偷開後門

新冠肺炎全民大防疫，針對蔡政府的防疫措施，安定力量副執行長毛嘉慶今天在臉書發文提出質疑。

毛嘉慶表示，在口罩政策上，明明行政院長蘇貞昌講到四月都不准出口、不准私賣，但是政府前天就明確表態要每周給美國十萬個口罩。美國三億人，這點數字算不了什麼，但「笑感動天」。

毛嘉慶質疑，蔡英文總統之前視察防護衣工廠時，還自豪台灣可以完全自製防護設備，現在證明是說謊嗎？

因為原料竟還要靠進貢口罩從美國換啊!還，等到時候防護衣做好，要不要再送回美國？

毛嘉慶另指出，從歐、美、日本等三級警示國家返台者，都已經被通令要隔離14天，這是為了國人健康也是為了返台人員自身、家人及朋友安全，大家都理解。但為何讓冒著大風險為大家服務的機師、空服員「不在此列」?

他表示，政府要不要在疫情擴大之際補助航空公司是一回事，可以討論，但立法及行政的一致性不能這樣亂搞、選擇性地開後門。

毛嘉慶表示，不少航空機組員朋友向他反映，防疫中心所說的「過境不入境」、「只能待在旅館」是百分之百自欺欺人，更置大家的健康於不顧。首先，就算是機場旁邊的過境旅館，也都是在該國境內，必須完成入境手續才能前往，如此哪有什麼過境不入境的可能。

毛嘉慶表示，再者，旅館並不是無菌空間，門把、毛巾、餐食是否無虞誰能保證?機組員就算真的把自己軟禁在旅館又沒受感染，然而當他們再到機場一趟把飛機跟旅客載回台灣，這就與外國人搭機前往台灣無異，怎麼可以因為航空公司認為若機組員配合隔離將大大增加營運成本，就把最基本的國法、人身安全置於不顧？