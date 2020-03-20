新冠肺炎八旬翁嘗試抗愛滋藥物 治療一個月敗血症不治

繼白牌車司機（案19）之後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布，我國新增一名因新冠肺炎死亡個案，為日前公布的案27，約在一個月前確診，醫療小組不斷積極治療，多次試過抗愛滋病及抗瘧疾藥物，仍不幸併發敗血症，不治過世。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，案27為一名80多歲北部男性，是我國確診個案中，少數年齡達80多歲的長者個案，2月23日確診，相對情況比較嚴重，加上年紀大，及有高血壓、糖尿病、洗腎慢性疾病，一直在加護病房照護中。

案27是一起家庭群聚指標個案，一家九口人就有五人遭感染確診，甚至連負責照顧案27的醫院外籍看護也中鏢。指揮中心研判，案27的小兒子（案29）因工作關係頻繁往返中國，且在農曆年期間，曾與有中港澳旅遊史友人聚餐，不排除為感染源。

據指揮中心統計，國內累積135例確診(今日新增案109至135)，分別為102例境外移入及33例本土病例。確診個案中2人死亡(今日新增1人)，28人解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。