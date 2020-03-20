全球亮紅燈！外交部調升全部國家旅遊警示燈至紅色

新冠肺炎全球大流行，外交部配合疫情指揮中心調整全球所有國家及地區旅遊警示燈為「紅色」，建議國人避免前往，21日凌晨起生效。

外交部發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心20日表示，新冠肺炎疫情已達全球大流行，基於國人到國外各地均有感染風險，指揮中心已宣布自3月21日凌晨起提升全球國際旅遊疫情建議等級至「第三級」，國人應避免所有非必要的出國旅遊；自國外入境者，須進行14天居家檢疫。

外交部表示，為了維護我國人健康及旅遊安全，外交部配合指揮中心，相應將全球所有國家及地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往，自台北時間3月21日凌晨起生效。

外交部提醒國人，防疫期間應避免非必要的出國旅行，海外國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。