藍委呼籲疫情嚴重不要罷韓 蘇貞昌：不宜由我表態

新冠肺炎疫情未見趨緩，國民黨立委羅明才今天表示，現在疫情緊張，還推「罷韓」活動不是明智之舉，建議行政院長蘇貞昌講兩句要大家不要罷韓了；蘇貞昌回應，不宜由他來說停止或進行，「罷免成功關鍵在被罷免的人，不是行政院長」。

羅明才今天在立法院總質詢時表示，新冠肺炎疫情緊張，現在應該要減少群聚活動，政治、選舉都是一時的，風範才是永遠的，建議蘇貞昌講幾句話，表達不要罷免高雄市長韓國瑜了，「院長講兩句說不要罷了，顯現你在歷史上的高度」，並說兩黨活動要「人情留一線、日後好相見」。

蘇貞昌說，選舉和罷免是憲法給予人民的權利，不宜由他來說停止或進行，這次的罷韓活動是由民間發起，「罷免會不會成功關鍵在被罷免的人，不在行政院長」。