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藍委呼籲疫情嚴重不要罷韓 蘇貞昌：不宜由我表態

聯合報 / 記者徐偉真/台北即時報導
國民黨立委羅明才今天質詢時建議行政院長蘇貞昌針對罷韓活動表達看法，並說疫情延燒時罷韓是不明智之舉。記者徐偉真/攝影
國民黨立委羅明才今天質詢時建議行政院長蘇貞昌針對罷韓活動表達看法，並說疫情延燒時罷韓是不明智之舉。記者徐偉真/攝影

新冠肺炎疫情未見趨緩，國民黨立委羅明才今天表示，現在疫情緊張，還推「罷韓」活動不是明智之舉，建議行政院長蘇貞昌講兩句要大家不要罷韓了；蘇貞昌回應，不宜由他來說停止或進行，「罷免成功關鍵在被罷免的人，不是行政院長」。

羅明才今天在立法院總質詢時表示，新冠肺炎疫情緊張，現在應該要減少群聚活動，政治、選舉都是一時的，風範才是永遠的，建議蘇貞昌講幾句話，表達不要罷免高雄市長韓國瑜了，「院長講兩句說不要罷了，顯現你在歷史上的高度」，並說兩黨活動要「人情留一線、日後好相見」。

蘇貞昌說，選舉和罷免是憲法給予人民的權利，不宜由他來說停止或進行，這次的罷韓活動是由民間發起，「罷免會不會成功關鍵在被罷免的人，不在行政院長」。

罷免 蘇貞昌 新冠肺炎

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