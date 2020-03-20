600億紓困不夠？最新民調認為有很大改善僅不到二成

因應新冠肺炎疫情，行政院提出600億元特別預算日前在立院完成三讀。根據「ETtoday新聞雲」最新民調顯示，50.7%民眾認為600億特別預算，對台灣經濟只會有部分改善；認為會有很大改善的有19.9％，認為改善空間不大、完全不會有改善的有25.8％。

該份民調指出，72％民眾擔心自己感染上新冠肺炎，僅有26％表示不擔心，2％表示不知道、沒意見。針對是否因為疫情減少外出用餐或遊玩，民調顯示，有高達90.3％民眾因為疫情而減少頻率，僅有9.7％民眾表示，並沒有因為疫情減少外出用餐或遊玩。

民調指出，70.9％民眾認為，新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制；僅有21.8％民眾認為，再1到4個月疫情就會趨緩。與前次在三月初進進的民調相比，民眾認為要過「4個月至半年以上」才能控制疫情的比例，增加了14.9％，顯示有越來越多民眾，對疫情發展趨勢不甚樂觀。

本次民調由「ETtoday新聞雲」民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。