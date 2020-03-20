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蔡總統為醫檢師打氣 「落實防疫的關鍵功臣」

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統。 （本報系資料庫）
蔡英文總統。 （本報系資料庫）

蔡英文總統昨天前往國家實驗室昆陽辦公室視察，為此次參與醫檢師與防疫人員打氣加油，稍早透過臉書發文，「防疫不容抹黑」，她再次感謝所有的醫檢師和防疫人員，「你們就是落實防疫工作的關鍵功臣」。

蔡英文說，目前，全國有34家指定檢驗的機構，檢驗量能一天最高可達3200件。接下來政府會不斷擴充協助檢驗人力，強大的檢驗量能就是防疫工作最關鍵的防線。

蔡總統表示，在防疫過程中，醫檢師和防疫人員整天穿著防護衣、戴著口罩，在實驗室與病毒為伍，面對著高風險和壓力，用最快的速度，最精準的判斷，協助疫情決策。他們就是偵察兵，也是醫生的眼睛。沒有他們的努力，檢驗工作就無法順利進行，我要特別感謝這群防疫夥伴。

蔡總統也提及昨天到國家實驗室時，一位醫檢師告訴她「身為防疫國家隊，我檢驗，我驕傲」。我們的國家實驗室，有強大的研發能量，在疫情剛開始的時候，就已經領先開發出檢驗的方式，讓檢驗的時程從1天縮短到4小時。上個月寶瓶星號旅客的篩檢，也在昆陽實驗室的努力趕工下，檢驗結果在幾個小時就順利出爐。

蔡總統說，再次感謝所有的醫檢師和防疫人員，「你們就是落實防疫工作的關鍵功臣。」

蔡英文總統稍早透過臉書為醫檢師打氣，並盛讚「落實防疫的關鍵功臣」。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統稍早透過臉書為醫檢師打氣，並盛讚「落實防疫的關鍵功臣」。照片翻攝自總統臉書。

疫情 蔡英文

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