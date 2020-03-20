被台人當病毒台商寧返陸？學者連署拒絕歧視

國內學者發起連署，指出外界稱新冠肺炎（COVID-19）為「武漢肺炎」帶來歧視，導致陸生、陸配被拒於門外，台商淪難民，台灣反中情緒高漲。目前已獲近千人連署，發起團隊今舉行記者會籲台灣民眾秉持「救無別類，應物無傷」精神，為台灣贏得更多尊敬與善意。

連署者提出五點訴求，第一是拒絕以防疫包裝歧視；第二是抗疫無國界，救援要即時。第三是反對中共欺壓，但也不必歧視中國身份；第四為正視台灣對兩岸四地的責任。最後是反對民粹情緒勒索。

中研院歐美所副研究員王智明主持今天上午的記者會。他們連署文表示，台灣社會反中情緒有高度民粹化、惡質化的傾向，呼籲正視歧視帶來的危害，促進社會團結與和諧。

他們指出，疫情爆發以來，部分媒體和當局仍不改變「武漢肺炎」的誤稱。疾管署針對陸生、大陸籍旅客採取關門措施，擱置接回武漢台胞的包機，「小明事件」也一日三折，湖北血友病少年求援更引發廢除陸委會的爭論。這顯示政府與台灣社會的言語暴力和反中情緒已達新高。

連署文說，兩岸民心漸行漸遠，不只在台灣求學和生活的陸生和陸配有心理創傷，在大陸經商、工作、求學與生活的台灣公民，也無奈成為流亡彼岸的「難民」，以致有台商、台生寧可返陸面對病毒，也不願在台灣被視為病毒。

他們表示，台灣不該任由封閉的民族主義所綁架，更不該放縱歧視言論的政策。面對疫情，大家不該讓恐懼演變成仇恨，製造更大的分歧與敵意。

王智明說，連署文也獲中國大陸學界重視，上海學者王曉明就曾發表文章，表示台灣在一派討厭和敵視中國大陸的氣氛中，這樣的呼籲書一定招來不少責難，引起當局不滿。明知如此仍公開呼籲，是因這些發起人對社會抱有信心，知道危難激起的不只有狹小之心，還包括四海一家、救無別類的大同之情。