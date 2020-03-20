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【重磅快評】范雲籲拍抗疫影片 權力新貴派令人唏噓

聯合報 / 主筆室
台灣新冠肺炎病例來到三位數，民進黨不分區立委范雲（圖）卻向文化部長鄭麗君倡議，拍攝台灣抗疫過程的影像紀錄輸出。圖／報系資料照片
台灣新冠肺炎病例來到三位數，民進黨不分區立委范雲（圖）卻向文化部長鄭麗君倡議，拍攝台灣抗疫過程的影像紀錄輸出。圖／報系資料照片

隨著歐美病例大爆發，台灣新冠肺炎病例迅速來到三位數，19日更已有學校因有兩例學生確診全校停課。就在同時間，卻有立委向文化部長鄭麗君倡議，台灣這次抗疫相當成功、贏得國際讚賞，建議規畫拍攝台灣抗疫過程的影像記錄「台灣抗『疫』」，如紀錄片或電影，輸出到國外。如果這提議是前幾天提出，若許還有點道理，但就在台灣瀕臨社區傳播的當口，連蔡總統都要出面信心喊話的當頭，則顯得突兀。

如果知道提出這個想法的是民進黨不分區立委范雲，這令人在錯愕之餘，更多的就是感慨了。

去年民進黨公布不分區立委名單，范雲高居第三名，就引發諸多訾議，因為她是社民黨創黨靈魂人物，曾代表社民黨參選立委失利，也曾參與倒扁運動，卻「跳船」到民進黨，導致第三勢力譁然。蔡政府2016年上任以來，透過執政資源收編社運團體向來不遺餘力，農村陣線聯盟成員大舉入閣或出任不分區立委，包括環保署前副署長詹順貴、國發會前副主委曾旭正、前立委蔡培慧、台北農產運銷公司前總經理吳音寧，以及到現在仍高居其位的農委會主委陳吉仲。

表面上，可以說蔡政府重視社運團體，但擺在眼前的事實，這些昔日批判火力強大的社運活躍分子，當一舉躍升為蔡政府的政治新貴派後，也讓過去能量充沛的社運界砲火跟著熄火，也達到蔡政府當初收編或裂解的目的。

范雲過去是野百合學運世代亮眼的學運領袖，過去幾年積極參與婦女運動及社會運動，本來就是民進黨積極拉攏的對象。民進黨將范雲納入不分區立委，當時台北市長柯文哲就形容這是搞垮社民黨的「斬首戰術」，倒有幾分的真實。立法院開議以來，范雲的新聞不多，如果這是她的起手式，就令人十分唏噓，權力的滋味果然迷人。

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民進黨 范雲 社運

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