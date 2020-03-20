快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣告生煤條例無效 盧秀燕：台北官員呼吸空氣不一樣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕酸中央，台北官員呼吸的空氣跟台中人不一樣。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕酸中央，台北官員呼吸的空氣跟台中人不一樣。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行專案報告，藍綠針對台中市生煤管制自治條例「開火」國民黨議員抨擊蔡英文總統能源政策錯誤，不在乎台中人的健康，市長盧秀燕也說「中央官員呼吸的空氣跟我們不一樣！」民進黨議員反駁說，市府採取重罰中火的措施「哪個公司可以被連續罰逾1億？」因此盧才被中央批「激進！」「大家呼吸的都是自由民主的空氣。」

國民黨議員楊正中指出，中央宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，楊說，蔡英文政府能源政策錯誤，他認為蔡政府有5個「不在乎」對台中人健康、對減煤減空汙的承諾、對地方自治權利、對環境保護、對雙重標準都「不在乎!」

市長盧秀燕表示「台北的中央長官呼的空氣跟台中人不一樣！」他們不能體會台中人的痛苦和無奈，對健康的焦慮。

民進黨議員李天生說，事實上中央宣告生煤管制自治條例只宣告3條無效，法制局很清楚這是法律的問題。中火增加兩部天氣機組，但盧市長要求兩部舊機組不能封存、一定要拆除，還連續拿中火廢水開罰，哪一個企業可以在短時間內被罰1億元，市長讓環保局不斷地罰「才會被激進！」

國民黨議員楊正中表示，蔡政府能源政策錯誤，不在乎台中人的健康。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員楊正中表示，蔡政府能源政策錯誤，不在乎台中人的健康。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員李天生批，台中市政府罰中火1億元，才被批手段激進。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員李天生批，台中市政府罰中火1億元，才被批手段激進。記者陳秋雲／攝影

中火 台中市 民進黨 盧秀燕

延伸閱讀

行政院批激進 盧秀燕：中央「娶不到殺了你」才激進

函告生煤條例無效 政院：不會撤回

都發局長因兒自主管理 盧秀燕：父子見面都戴口罩

宣告管制生煤條例部分無效挨批 政院：盧秀燕激進

相關新聞

【重磅快評】范雲籲拍抗疫影片 權力新貴派令人唏噓

隨著歐美病例大爆發，台灣新冠肺炎病例迅速來到三位數，19日更已有學校因有兩例學生確診全校停課。就在同時間，卻有立委向文化...

宣告生煤條例無效 盧秀燕：台北官員呼吸空氣不一樣

台中市議會今進行專案報告，藍綠針對台中市生煤管制自治條例「開火」國民黨議員抨擊蔡英文總統能源政策錯誤，不在乎台中人的健康...

行政院批激進 盧秀燕：中央「娶不到殺了你」才激進

台中市議員第三屆第4次臨時會今天進行專案報告，市議員黃健豪指出，市長盧秀燕處理中火案，遭行政院副秘書長何佩珊批評「激進」...

函告生煤條例無效 政院：不會撤回

行政院宣告已實施四年的「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，國民黨立委昨在立法院內政委員會質詢時質疑，經過林佳龍、盧秀燕兩位市長，卻選擇在盧秀燕開罰中火後才說牴觸法律，分明是雙重標準。行政院副秘書長何佩珊說，「林市長能溝通，盧市長比較激進、她處罰有違法問題」。

政院通過修正草案…危老容積獎勵延長 第9年才歸零

為鼓勵大面積重建，行政院會昨通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，延長容積獎勵時程並新增規模獎勵，其中，今年五月要到期的百分之十時程容積獎勵，屆期後雖降為百分之五並逐年遞減，但直至實施第九年才會落日歸零。

新聞幕後／氣韓不棄黨 救韓也救黨

立法院前院長王金平過去是高雄市長韓國瑜在立法院的老長官、老同事，競選高雄市長讓兩人成為戰友，但一場黨內總統初選，韓國瑜徹底粉碎王金平的總統夢，兩人關係降到冰點。王金平雖「氣」韓國瑜，但絕對不會「棄」國民黨，最後仍低調輔選。如今韓面臨罷免，兩人選擇放下過去，「救韓」為的也是「救黨」。

韓國瑜幫王金平暖壽 火鍋宴關係融冰

總統大選期間，高雄市長韓國瑜與立法院前院長王金平幾乎零互動；選後兩個多月，韓國瑜主動釋出善意，趁著王金平生日，經副市長葉匡時聯繫後，韓十三日與三位副市長赴王的路竹老家吃火鍋；韓送上蘭花、卡片與生日蛋糕「暖壽融冰」，在罷韓投票前，兩人關係再受關注。

廢生煤條例「掐死地方減煤權限」

行政院以牴觸空汙法為由，宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，環保團體昨舉行記者會，高舉「政治操作，罔顧人命」抗議標語，批評中火減煤四成期望落空，希望政府撤回宣告。時代力量立委陳椒華說，將提出空汙法修正草案，不讓空汙法掐死地方的減煤權限。

曾與確診患者合影 馬哈迪宣布自我隔離14天

馬來西亞前首相馬哈迪因為與一名新冠肺炎確診的國會議員合照，正在家中進行自我隔離14天。

北市議會延後開議？游淑慧：跑攤風險比開會高

新冠肺炎疫情升溫，台北市議會原定4月15日開議，市議會正研議因應疫情延期，月底將開程序委員會討論。各黨派議員不少人也支持...

游錫堃：新冷戰局勢 盼台星有更多合作

立法院長游錫堃今天表示，台灣和新加坡同屬華人圈中自由民主的社會，在未來可能形成新泠戰的國際局勢中，希望台灣跟新加坡能有更...

國民黨人事大換血 政策會黨團辦公室擬總辭

國民黨改革第一槍瞄準人事精簡，黨中央與黨團幹部已攜手推動改革，黨內幹部表示，政策會、立法院黨團辦公室下週將「總辭」，通盤...

熱門新聞

圖表看疫情／義死亡人數超過大陸 美建議公民立即返國

新竹市新冠肺炎確診又多1例 累積2例變竹竹苗最多

「美要走台灣的路 還是走義大利的路？」 佛州前州長隔離感言 語重心長

加州下令全加州民眾待在家中！立刻生效！

找到了！外籍男發燒落跑 警方醫院旁印尼小店尋獲

義大利新冠肺炎死亡人數超過中國大陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。