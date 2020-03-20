聽新聞
test
0:00 / 0:00
宣告生煤條例無效 盧秀燕：台北官員呼吸空氣不一樣
台中市議會今進行專案報告，藍綠針對台中市生煤管制自治條例「開火」國民黨議員抨擊蔡英文總統能源政策錯誤，不在乎台中人的健康，市長盧秀燕也說「中央官員呼吸的空氣跟我們不一樣！」民進黨議員反駁說，市府採取重罰中火的措施「哪個公司可以被連續罰逾1億？」因此盧才被中央批「激進！」「大家呼吸的都是自由民主的空氣。」
國民黨議員楊正中指出，中央宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，楊說，蔡英文政府能源政策錯誤，他認為蔡政府有5個「不在乎」對台中人健康、對減煤減空汙的承諾、對地方自治權利、對環境保護、對雙重標準都「不在乎!」
市長盧秀燕表示「台北的中央長官呼的空氣跟台中人不一樣！」他們不能體會台中人的痛苦和無奈，對健康的焦慮。
民進黨議員李天生說，事實上中央宣告生煤管制自治條例只宣告3條無效，法制局很清楚這是法律的問題。中火增加兩部天氣機組，但盧市長要求兩部舊機組不能封存、一定要拆除，還連續拿中火廢水開罰，哪一個企業可以在短時間內被罰1億元，市長讓環保局不斷地罰「才會被激進！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言