宣告生煤條例無效 盧秀燕：台北官員呼吸空氣不一樣

台中市議會今進行專案報告，藍綠針對台中市生煤管制自治條例「開火」國民黨議員抨擊蔡英文總統能源政策錯誤，不在乎台中人的健康，市長盧秀燕也說「中央官員呼吸的空氣跟我們不一樣！」民進黨議員反駁說，市府採取重罰中火的措施「哪個公司可以被連續罰逾1億？」因此盧才被中央批「激進！」「大家呼吸的都是自由民主的空氣。」

國民黨議員楊正中指出，中央宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，楊說，蔡英文政府能源政策錯誤，他認為蔡政府有5個「不在乎」對台中人健康、對減煤減空汙的承諾、對地方自治權利、對環境保護、對雙重標準都「不在乎!」

市長盧秀燕表示「台北的中央長官呼的空氣跟台中人不一樣！」他們不能體會台中人的痛苦和無奈，對健康的焦慮。