廢生煤條例「掐死地方減煤權限」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北報導
行政院以牴觸空汙法為由，宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，環團昨開記者會，批「空汙法掐死地方減煤權限」。 記者杜建重／攝影
行政院以牴觸空汙法為由，宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，環團昨開記者會，批「空汙法掐死地方減煤權限」。 記者杜建重／攝影

行政院以牴觸空汙法為由，宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，環保團體昨舉行記者會，高舉「政治操作，罔顧人命」抗議標語，批評中火減煤四成期望落空，希望政府撤回宣告。時代力量立委陳椒華說，將提出空汙法修正草案，不讓空汙法掐死地方的減煤權限。

國民黨立委楊瓊瓔說，台中生煤自治條例民國一○五年至一○八年底送中央備查，從未被告知有牴觸疑慮，明明優於空汙法管制，卻被強制撤回，怎能照顧人民健康。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，台中兩任市長林佳龍盧秀燕都說生煤自治條例可改善空汙，卻在一夕之間被行政院撕毀，讓中部居民情何以堪。

她說，最新空汙排放清冊統計，中火的氮氧化物、硫氧化物為固定汙染源最大排放戶，即使減煤四成，仍是中部第一大汙染源。中部人呼吸的空氣跟北部人不同，生煤自治條例明定中火減煤期程，管制比空汙法嚴格，才能保護中部人健康。

行政院認為生煤自治條例自創空汙法未有的審查標準及展延許可條件，環境權保障基金會律師黃馨雯表示，地方制度法規定直轄市自治事項包括環境保護，每個地方汙染不同，自有因地制宜必要。生煤自治條例是加嚴空汙法規定，除非地方放寬或刪除中央標準，才有牴觸疑慮，行政院作法有侵害地方自治之虞。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，彰化、南投、雲林、嘉義都在中火下風處，受空汙嚴重影響，這已不只是台中的問題，其他縣市立委也應慎重思考共同支持減煤。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君說，台中生煤自治條例規定不再核發生煤與石油焦許可證，要求建置室內煤倉，可保護下風處空氣品質。台中很多煤灰會汙染彰濱沿海地區，影響海洋跟地下水質，居民原本期待落實條例，卻被中央說無效就無效，明顯是政治操作犧牲人民的健康。

行政院 中火 時代力量 楊瓊瓔 盧秀燕 林佳龍 空氣品質

延伸閱讀

影／台中生煤自治條例無效 環團批政治操作

地方自治宣告無效？ 立委、政院互槓

影／三批台中市自治條例 行政院：不會撤回函告

立委陳椒華與民團籲 撤回中市生煤條例無效宣告

相關新聞

韓國瑜幫王金平暖壽 火鍋宴關係融冰

總統大選期間，高雄市長韓國瑜與立法院前院長王金平幾乎零互動；選後兩個多月，韓國瑜主動釋出善意，趁著王金平生日，經副市長葉匡時聯繫後，韓十三日與三位副市長赴王的路竹老家吃火鍋；韓送上蘭花、卡片與生日蛋糕「暖壽融冰」，在罷韓投票前，兩人關係再受關注。

廢生煤條例「掐死地方減煤權限」

行政院以牴觸空汙法為由，宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，環保團體昨舉行記者會，高舉「政治操作，罔顧人命」抗議標語，批評中火減煤四成期望落空，希望政府撤回宣告。時代力量立委陳椒華說，將提出空汙法修正草案，不讓空汙法掐死地方的減煤權限。

函告生煤條例無效 政院：不會撤回

行政院宣告已實施四年的「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，國民黨立委昨在立法院內政委員會質詢時質疑，經過林佳龍、盧秀燕兩位市長，卻選擇在盧秀燕開罰中火後才說牴觸法律，分明是雙重標準。行政院副秘書長何佩珊說，「林市長能溝通，盧市長比較激進、她處罰有違法問題」。

摩納哥亞伯特親王確診新冠肺炎

美聯社報導，摩納哥王宮表示，62歲的亞伯特親王確診新冠肺炎。

曾與確診患者合影 馬哈迪宣布自我隔離14天

馬來西亞前首相馬哈迪因為與一名新冠肺炎確診的國會議員合照，正在家中進行自我隔離14天。

北市議會延後開議？游淑慧：跑攤風險比開會高

新冠肺炎疫情升溫，台北市議會原定4月15日開議，市議會正研議因應疫情延期，月底將開程序委員會討論。各黨派議員不少人也支持...

游錫堃：新冷戰局勢 盼台星有更多合作

立法院長游錫堃今天表示，台灣和新加坡同屬華人圈中自由民主的社會，在未來可能形成新泠戰的國際局勢中，希望台灣跟新加坡能有更...

國民黨人事大換血 政策會黨團辦公室擬總辭

國民黨改革第一槍瞄準人事精簡，黨中央與黨團幹部已攜手推動改革，黨內幹部表示，政策會、立法院黨團辦公室下週將「總辭」，通盤...

國民法官草案出爐 民團呼籲改陪審制

參審制下，素人能不被法官影響嗎？行政院19日通過「國民參與刑事審判法」草案，年滿23歲的國民，有被選任、備位為國民法官的資格。然而，未來案件將由法官與素人共同參審，讓外界質疑國民法官能否獨立審判，民團呼籲應該儘速改為陪審制，將素人與法官分開，增加國民法官獨立性。

政院批盧秀燕激進 罰中火違法

行政院宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，立法院內政委員會今天針對地方自治權的保障，邀請相關部會提出專題報告。行政院...

旅遊團感染再擴大 埃及團累積5人、捷奧團又增2人

中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增8例新冠肺炎確診個案，7例為境外移入個案，其中一人為日前已有確診個案埃及團團員、另有...

影／台中生煤自治條例無效 環團批政治操作

行政院以牴觸空汙法為由，宣告台中生煤自治條例無效，環團上午舉行記者會，高舉政治操作，罔顧人命抗議標語，批評中火減煤四成期望落空，希望政府撤回宣告。時代力量立委陳椒華說，將提出空汙法修正草案，不讓空汙法掐死地方的減煤權限。

熱門新聞

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

圖表看疫情／印尼增82例確診 伊朗增149不治

中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

找到了！外籍男發燒落跑 警方醫院旁印尼小店尋獲

直播／疫情指揮中心公布國內新增8例確診 7例是境外移入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。