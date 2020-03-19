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北市議會延後開議？游淑慧：跑攤風險比開會高

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。圖／報系資料照
台北市議會。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情升溫，台北市議會原定4月15日開議，市議會正研議因應疫情延期，月底將開程序委員會討論。各黨派議員不少人也支持延期。但國民黨台北市議員游淑慧在臉書指出，延後開議要延到何時，跑攤風險比開會高吧。

游淑慧指出，當全世界都努力的讓地球繼續運轉，市議會開議也只是法定職責。雖然疫情緊繃，但政府各單位的人都仍然堅守崗位全力以赴，而民意機關中立法院照常開議，部分地方政府也已經開議，大家各司其職一起努力防疫，在這個時候我看不出來台北市議會延後開議的正當性。

她說，即便是現在，議會裡面的工作同仁一樣正常上班、各個研究室的助理一樣正常上班，議員也該正常開議，這是應盡的義務。民意代表防疫應該是用減少「跑攤」的方式，減少到處穿梭在人群間 ;正常議事運作的風險性絕對小於跑攤。

游淑慧表示，如果為了防疫暫不開議，那麼協調會、會勘和跑攤等的防疫標準又如何？當然開議後仍可比照學校開學，要定一個停會標準； 此刻先做延會，延多久？誰能預判將來的疫情發展？

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