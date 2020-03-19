新冠肺炎吹哨者李文亮醫師獲大陸官方平反

新冠肺炎吹哨者、武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在去世於上月初去世。大陸國家監委調查組今日發佈「李文亮醫生有關情況調查」的通報。通報指出，武漢市中南路派出所對李文亮醫師出具訓誡書作為不當，執法程序不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，並督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公佈處理結果。

去年12月底，李文亮在醫院看到一份病人檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，他在微信的同學群上發布關於華南海鮮市場疫情的資訊，表示他工作的醫院收治了7個來自海鮮市場、疑似感染SARS的病患，提醒同為醫師的同儕們提高警覺，注意防護。之後遭到大陸官方的訓誡，他也在1月份不幸染病，2月初離世。

新華社除了刊登上述通報外，又發布一則大陸國家監委調查負責人答記者提問的報導。外界認為李文亮的離世牽涉大陸體制問題，不過，負責人指出，一些敵對勢力為了攻擊中共與大陸政府，給李文亮貼上了對抗體制的「英雄」、「覺醒者」等標籤，這是完全不符合事實的。

該負責人強調，李文亮是共產黨員，不是反體制人物。那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，註定不會得逞。

調查報告出爐後，李文亮的微博再度湧入大量網民留言，網民對李文亮的吹哨表示感謝，但是一方面仍不滿意調查組的通報，認為僅是撤銷訓誡書，對其他方面則是輕描淡寫。