國合會攜手韓國NGO 簽MOU助拉美及中亞

國際合作發展基金會10日和韓國最大國際非政府組織之一的「好鄰居協會」（Good Neighbors）簽署合作備忘錄，共同為發展中國家的社會經濟發展貢獻心力。

國合會表示，國合會運用我國永續發展援外聲量，結合友我國際機構，已在全球場合中展現我國軟實力，「好鄰居協會」於1991年在韓國正式成立，是具有聯合國諮詢地位的國際非政府組織，目前在全球44國提供能力建構、基礎教育改善、經濟發展及家戶收入提升等援助服務，並每年資助全球20萬弱勢兒童。

國合會表示，為延伸好鄰居協會全球援助服務的觸角，「台灣好鄰居協會」於2019年正式成立，負責好鄰居協會全球事務的「好鄰居協會全球夥伴中心」秘書長崔玟鎬今年1月20日專程來台討論與國合會的各項合作方案，並於3月10日以換文方式完成簽署合作備忘錄，雙方將共同推動農業、環境、公衛醫療、教育、資通訊及社會經濟發展等各領域的合作，並將透過合作網絡派遣國合會國際志工，擴大我國青年參與海外服務的機會。

國合會表示，雙方未來也將在國際重要場域共同為國際發展援助發聲，展現合作成果，國合會與好鄰居協會期盼未來能在拉美及中亞地區落實共同理念，藉由實質合作擴大國際網絡，並強化彼此海外援助效益。