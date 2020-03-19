國民法官草案出爐 民團呼籲改陪審制

參審制下，素人能不被法官影響嗎？行政院19日通過「國民參與刑事審判法」草案，年滿23歲的國民，有被選任、備位為國民法官的資格。然而，未來案件將由法官與素人共同參審，讓外界質疑國民法官能否獨立審判，民團呼籲應該儘速改為陪審制，將素人與法官分開，增加國民法官獨立性。

3職業+6素人

根據「國民參與刑事審判法」草案，年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官或備位國民法官的資格；有國民法官參審的案件，將由 3 名職業法官搭配 6 名國民法官，組成國民參與審判法庭，共同進行審判。

政務委員羅秉成表示，這次草案有兩大變更點，一是國民法官參與審判的適用案件範圍，2018年的草案原本規定有期徒刑7年以上的罪行與故意犯罪因而致人於死，這兩類案件一年約1200多件；考量新制度與人力問題，提案將第一項改為有期徒刑10年以上的罪行，將範圍稍微縮小，一年約剩600件。

羅秉成表示，雖然稍微縮小適用範圍，政院考量人力與適應新制仍需要時間，希望案件數量逐步放寬，不要一開始實行就處理600件，因此會在草案中加註意見，哪些罪名適用國民法官制，且由行政院與司法院兩院商定。另外，也明定施行日期為2023年1月1日，讓國民法官制度上路有明確的時間表。

民團籲採陪審制

針對草案結果，台灣陪審團協會呼籲，行政院對於如此重大的變革應審慎思考，多方聽取意見以及民間的聲音。陪審團目前為全世界的審判主流，已有52個國家採用，和現行司法院的參審制度不同，在野黨跟民間團體也多贊成陪審制度，國民法官跟法官一起審，容易被法官影響，很難獨立審判。

因此他們認為，台灣的司法改革應該採用穩健有效的陪審團制度，而非自創參審制度。在防疫作業壓力遽增的情況下，行政院不應匆忙配合司法院做出決定，通過假的改革制度，讓政治繼續干涉司法。

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