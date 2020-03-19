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旅遊團感染再擴大 埃及團累積5人、捷奧團又增2人

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君楊雅棠柯毓庭／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增8例新冠肺炎確診個案，7例為境外移入個案，其中一人為日前已有確診個案埃及團團員、另有2人也是來日前有確診個案的奧地利捷克旅遊團。路透
中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增8例新冠肺炎確診個案，7例為境外移入個案，其中一人為日前已有確診個案埃及團團員、另有2人也是來日前有確診個案的奧地利捷克旅遊團。路透

中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增8例新冠肺炎確診個案，7例為境外移入個案，其中一人為日前已有確診個案埃及團團員、另有2人也是來日前有確診個案的奧地利捷克旅遊團，若再加上昨公佈的土耳其團確診者，目前我國旅遊團感染確診人數已達22人。

繼恐怖土耳其旅團出現十五人中十三人確診新冠肺炎事件，我國旅遊團感染再擴大，指揮中心指揮官陳時中今又公布，我國新增的第101案為埃及團團員，目前該團已有五名確診者；另外，第104案和108案是捷克、奧地利旅遊團團員，該團已有四人確診。

案101為70多歲男性，3月3日至12日至埃及旅遊(與案55、63、71同團)，3月17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫並採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共5人確診(4名團員、1名接觸者)，已掌握接觸者共108人。

案104、108分別為40多歲女性及40多歲男性，3月5日至3月14日跟團至奧地利、捷克旅遊(與案61、72同團)。其中案104於3月16日出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀，案108於3月17日出現發燒症狀，兩人由衛生單位安排就醫採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共4人確診，已掌握接觸者共59人。

陳時中說，案101及104和108案，因其所屬的旅遊團已有確診者，本來就列為居家隔離者管制內，另外，我國其他確診者有兩人是在機場檢疫揪出，案107為法國人，案102是本國籍人士自美國回台，回來路上沒跟人接觸，也沒外出用餐，相對嚴格的自主健康管理，社區擴散機率低。

新冠肺炎 埃及 奧地利

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