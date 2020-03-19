三批台中市自治條例 行政院：不會撤回函告

行政院日前函告「台中市生煤管制自治條例」第3、4、6條文牴觸空汙法，部分條例無效，引發中央地方大戰。行政院政委羅秉成今三度批評自治條例限制人權，更解釋為了維持法律秩序，與中央法律一致性因此才函告無效，行政院不會撤回。

行政院發言人Kolas Yotaka今在院會後記者會指出，台中市政府副市長令胡榮達今列席行政院會，再度質疑中央函告立場為何，院長蘇貞昌則再次針對情理法三原則說明，第一是中央多次提醒台中市是否違反中央法規，但市府始終未正式回應，直到三月發函政院依然認為自治條例沒有牴觸空汙法，顯然兩方見解相異，因此依法宣告無效。

蘇貞昌說，以理來看，台中市發展大量仰賴電力，但若堅持不發電，只要外縣市發電並不合理；就情來說，中央從來不想跟地方對抗，姑且不論中火是前政府要興建的火力發電廠，但現在政府也想要解決，與地方沒有二心，希望共同面對解決。

羅秉成會後三度批評「台中市生煤管制自治條例」，像是關於新設生煤、石油焦設施，中央法律是許可制，台中卻是禁止，這是限制人民權利；而關於防汙設施，中央提供五種選擇，台中卻只有一種，這也是限制人民權利；至於所謂四年減四成，按照新空汙法規定也是違反列舉的限制事項。

羅秉成說，行政院已多次說明，這次的函告無效是為了讓整個法律一致性得到遵守，否則地方自治法就不用把法律守門人賦予行政院處理。

羅秉成表示，中火六年來減五百萬噸，實際上已達成自治條例要求的四年減四成，去年燃煤1264萬噸，只差當初承諾的1260萬噸4萬噸而已，且中火也承諾自主減排狀況下，會達到四成，所以政院沒有護航誰，因為這四成承諾是做得到的。

羅秉成說，只要台中市政府別用誤繕撤銷中火機組，或是將達成量調整成與市長林佳龍承諾的1260萬噸不同，否則都是違反信賴保護原則，無論行政處分、自治條例都有適法性極大爭議。

羅秉成說，行政院是為了維持法律秩序，與中央法律一致性要函告無效，不會撤回。