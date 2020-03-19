快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三批台中市自治條例 行政院：不會撤回函告

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
政委羅秉成。圖／擷取自行政院直播
政委羅秉成。圖／擷取自行政院直播

行政院日前函告「台中市生煤管制自治條例」第3、4、6條文牴觸空汙法，部分條例無效，引發中央地方大戰。行政院政委羅秉成今三度批評自治條例限制人權，更解釋為了維持法律秩序，與中央法律一致性因此才函告無效，行政院不會撤回。

行政院發言人Kolas Yotaka今在院會後記者會指出，台中市政府副市長令胡榮達今列席行政院會，再度質疑中央函告立場為何，院長蘇貞昌則再次針對情理法三原則說明，第一是中央多次提醒台中市是否違反中央法規，但市府始終未正式回應，直到三月發函政院依然認為自治條例沒有牴觸空汙法，顯然兩方見解相異，因此依法宣告無效。

蘇貞昌說，以理來看，台中市發展大量仰賴電力，但若堅持不發電，只要外縣市發電並不合理；就情來說，中央從來不想跟地方對抗，姑且不論中火是前政府要興建的火力發電廠，但現在政府也想要解決，與地方沒有二心，希望共同面對解決。

羅秉成會後三度批評「台中市生煤管制自治條例」，像是關於新設生煤、石油焦設施，中央法律是許可制，台中卻是禁止，這是限制人民權利；而關於防汙設施，中央提供五種選擇，台中卻只有一種，這也是限制人民權利；至於所謂四年減四成，按照新空汙法規定也是違反列舉的限制事項。

羅秉成說，行政院已多次說明，這次的函告無效是為了讓整個法律一致性得到遵守，否則地方自治法就不用把法律守門人賦予行政院處理。

羅秉成表示，中火六年來減五百萬噸，實際上已達成自治條例要求的四年減四成，去年燃煤1264萬噸，只差當初承諾的1260萬噸4萬噸而已，且中火也承諾自主減排狀況下，會達到四成，所以政院沒有護航誰，因為這四成承諾是做得到的。

羅秉成說，只要台中市政府別用誤繕撤銷中火機組，或是將達成量調整成與市長林佳龍承諾的1260萬噸不同，否則都是違反信賴保護原則，無論行政處分、自治條例都有適法性極大爭議。

羅秉成說，行政院是為了維持法律秩序，與中央法律一致性要函告無效，不會撤回。

延伸閱讀

中火爭議再起 蘇揆就法理情籲中市合作面對、解決

國民法官擬2023年上路 行政院：宣示司改決心

蘇貞昌：紓困振興要快一點方便一點

蘇貞昌：紓困振興 十億要發揮百億效果

相關新聞

地方自治宣告無效？ 立委、政院互槓

為中火爆口角！針對中火處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，行政院19日提出3項理由證明，自治條例牴觸了空汙法及管理辦法。但國民黨立委楊瓊瓔質疑，根據釋字478號，即便中央地方發生立法競合，公益原則下應優先適用地方自治條例。司法院代表則回應，不方便表示意見。 會前，國民黨立委質疑行政院秘書長李孟諺及內政部長徐國勇皆找藉口未列席，民進黨立委管碧玲則反唇相譏：「台中市長盧秀燕也沒來。」雙方一度爆發口角。

三批台中市自治條例 行政院：不會撤回函告

行政院日前函告「台中市生煤管制自治條例」第3、4、6條文牴觸空汙法，部分條例無效，引發中央地方大戰。行政院政委羅秉成今三...

立法院禁止全體職工出國 不含113席立委

新冠肺炎疫情持續擴大，造成全球大流行，立法院今發函給立院全體委員表示，為降低立法院感染風險及考量國內防疫負擔，立法院於2...

韓國瑜、王金平終於破冰 暖壽火鍋宴泯恩仇

立法院前院長王金平助高雄市長韓國瑜打下高雄江山，讓高雄多年的政治版圖由綠轉藍，但去年的總統大選之役，讓兩人漸行漸遠，一路...

外館抗疫辦護照鼓勵郵寄 連結婚面談都建議延後

新冠肺炎肆虐全球，外交部、僑委會在各地的館處業務也因為駐在國的疫情而有所調整，有的外館鼓勵民眾以郵寄取代親辦的方式辦理護...

配發口罩給留學生？ 外交部：還在和指揮中心討論中

新冠肺炎疫情在全球大爆發，不少台灣留學生反映當地也買不到口罩；外交部發言人歐江安今天表示，外交部有和中央流行疫情指揮中心...

歐美疫情升溫 文化部所屬六外館啟動異地辦公

新冠肺炎疫情升溫，歐美紛紛鎖國或鎖城。文化部長鄭麗君今赴立院教育委員會業務報告，立委林奕華質詢時關心文化部駐外代表的安全...

自治條例無效 中市府：孩子都生四年了才說婚姻無效

行政院日前宣告已實施四年的《台中市生煤管制自治條例》部分條文無效，立法院內政委員會今進行專題報告。國民黨立委質詢質疑期間...

外館積極安排 滯摩洛哥及祕魯國人將陸續返台

外交部今天表示，滯留祕魯的台灣旅行團，部分國人將搭乘商業包機飛到美國邁阿密再回台，而滯留摩洛哥的台灣旅行團也陸續離開，預...

中火生煤管制爭議 立院內政委員會藍綠爆口角

行政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，立法院內政委員會今天對此邀請中央、地方代表進行專題報告，但在場的民進黨...

鼓勵非法移工投案 徐國勇：免收容、罰最少錢

因應新冠肺炎確診人數達百人，今天起外國人禁止入台，內政部長徐國勇今早到移民署高雄收容所了解防疫現況。徐國勇表示，內政部近...

疫情衝擊股市 總統下午將發表談話穩定民心

武漢肺炎疫情全球蔓延，衝擊股市信心，總統蔡英文今天下午將在總統府發表敞廳談話，針對疫情相關發表重要談話，穩定民心

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診數超越法國 義大利第2位市長病逝

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

影／陳時中眼裡3名高風險個案 他確診是限制外國人入境關鍵

泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。