政院批盧秀燕激進 罰中火違法

行政院宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，立法院內政委員會今天針對地方自治權的保障，邀請相關部會提出專題報告。行政院副秘書長何佩珊在答覆立委質詢時，批評台中市長盧秀燕激進，盧秀燕對中火的處罰，有違法問題。

何佩珊表示，在行政院前院長張善政時代，即發現有牴觸空汙法相關規定的疑慮，但當時政府未處理，直到蔡政府上任後，才與地方政府溝通。

國民黨立委江啟臣指出，當時的台中市長林佳龍曾說，當時中央有不同意見，但自治條例未被宣告無效。既然政府當時就認為有牴觸空汙法，為何四年來都不處理，這是分明是選擇性依法行政。

何佩珊說，有跟台中市政府溝通，溝通非常久，林佳龍是可以溝通的。江啟臣追問，所以盧秀燕不能溝通。何佩珊說，盧秀燕比較激進，盧秀燕的處罰（中火）有違法問題，若中市府認為有問題，可採釋憲的方式進一步釐清。

不滿行政院態度，受邀列席的台中市政府環保局副局長陳宏益表示，結婚四年來孩子都生了，現在卻說婚姻無效。

國民黨立委也質疑行政院採雙重標準，這項自治條例經過林佳龍、盧秀燕兩位台中市長，卻在盧秀燕開罰中火後，行政院說有法律牴觸。司法院表示，中央與地方爭議，未來可走釋憲方式處理。

國民黨立委楊瓊瓔指出，根據大法官第738號解釋，只要不違反中央與地方權限畫分的比例原則與法律保留原則，即便中央與地方發生立法競合，只要主張為了公益，地方自治條例可制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。照大法官解釋，台中市政府沒違法。

司法院說，未來可能會走釋憲方式來處理，不便表示意見。