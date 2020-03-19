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立法院禁止全體職工出國 不含113席立委

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／讀者提供
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新冠肺炎疫情持續擴大，造成全球大流行，立法院今發函給立院全體委員表示，為降低立法院感染風險及考量國內防疫負擔，立法院於2月禁止全體職工出國，也請立法委員督促助理，避免在防疫期間出國。不過立法院的這項禁令，並不包含113席立法委員。

立法院秘書長林志嘉今發函給全體立法委員表示，「為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防治，避免造成防疫缺口，並未降低本院感染風險，及國內防疫負擔考量，本院業於109年2月禁止全體職工出國；惟公費助理部分，敬請貴委員督促所屬於防疫期間避免出國，並留意量渠等動態情形，請查照。」

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